Site revela nova segunda camisa da seleção; veja

Imagens da possível nova segunda camisa da seleção brasileira foi divulgada pelo portal especializado Footyheadlines. Predominantemente azul marinho, a peça tem como novidades uma barra lateral toda coberta por "ondas", na cor verde. A gola tem, na parte da frente, uma cor muito próxima à da camisa, com a parte lateral em verde fluorescente.

Site vaza possível nova segunda camisa da seleção brasileira (Foto: Reprodução)

Outro detalhe que pode ser visto é o número, com ângulos marcantes, principalmente no "0". O mesmo verde da gola também pode ser visto em um estreita faixa na extremidade da manga da camisa.

Site vaza possível nova segunda camisa da seleção brasileira; modelo tem ondas nas barras laterais (Foto: Reprodução)

O próximo compromisso oficial da seleção brasileira será no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 08 de setembro, o Brasil recebe a Bolívia, viajando até o Peru em seguida para enfrentar a seleção da casa no dia 12.

