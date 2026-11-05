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BASQUETE Sixers vencem os Pistons em duelo de favoritos na NBA Jaylen Brown e Joel Embiid somaram 56 pontos na vitória por 112 a 106, em duelo de alto nível entre dois dos candidatos ao título da Conferência Leste, liderada pelo time de Lebron

Com um double-double de LeBron James, o Philadelphia 76ers venceu o Detroit Pistons fora de casa, nesta quarta-feira, em um confronto entre candidatos ao título da Conferência Leste da NBA. Enquanto isso, os atuais campeões, New York Knicks, conquistaram uma vitória avassaladora.

Confira os principais destaques da rodada na liga norte-americana de basquete:

Sixers dão um recado

Jaylen Brown e Joel Embiid somaram 56 pontos na vitória dos Sixers por 112 a 106 sobre os Pistons, em um duelo de alto nível entre dois dos grandes favoritos da Conferência Leste. Brown terminou com 30 pontos e Embiid contribuiu com 26, garantindo aos Sixers mais uma vitória fora de casa. O resultado deixa a equipe com uma campanha de 8-1 na liderança da classificação, com o Detroit (6-2) em segundo lugar.

Ambos lideraram mais uma atuação ofensiva equilibrada do Philadelphia, que teve todos os seus cinco titulares registrando pontuação de dois dígitos. O astro veterano LeBron James, por sua vez, registrou um double-double com 13 pontos, 10 rebotes e oito assistências, enquanto Tyrese Maxey acertou três cestas de três pontos, totalizando 19 pontos na partida.

Brown, que veio do Boston Celtics, afirmou que ainda está se "adaptando" aos seus novos companheiros de equipe.



"Ainda estou entendendo a dinâmica", acrescentou Brown, antes de elogiar o desempenho de LeBron, de 41 anos: "LeBron tem estado incrível. Ver o que ele faz na sua idade faz sentido para LeBron James, mas não faria sentido para mais ninguém", destacou.

Os Sixers assumiram a liderança perto do fim do primeiro quarto e mantiveram a vantagem durante o restante da partida, chegando a abrir 18 pontos de frente antes de uma tentativa de reação tardia por parte do Detroit. Duncan Robinson liderou os Pistons com 27 pontos, enquanto Cade Cunningham somou 26.

Knicks arrasam os Bulls

Os atuais campeões, New York Knicks, conquistaram sua maior vitória na temporada ao atropelar o Chicago Bulls por 135 a 105, na "catedral do basquete", o Madison Square Garden. Os Knicks, que tiveram um início lento na nova temporada, melhoraram seu retrospecto para 4-4, graças a uma atuação brilhante de Jalen Brunson, que marcou 33 pontos, acertou cinco cestas de três e converteu 10 de 17 arremessos de quadra.

Brunson teve o apoio de O.G. Anunoby, que somou 18 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns contribuiu com 17 para os Knicks, que chegaram a abrir uma vantagem de até 44 pontos em meados do terceiro quarto. Em Boston, o Milwaukee Bucks ameaçou protagonizar uma virada monumental, mas acabou sendo derrotado por 109 a 102 pelos donos da casa, os Celtics.

Paul George (25 pontos) e Derrick White (24) lideraram a pontuação dos Celtics, que pareciam caminhar tranquilamente para a vitória, tendo chegado a abrir 20 pontos de vantagem no início do terceiro quarto.

No entanto, um terceiro quarto de 38 pontos do Milwaukee mudou o rumo da partida, e os Bucks assumiram a liderança por 96 a 95 a cinco minutos do fim. Mas Boston retomou o controle na reta final, com George e White garantindo o triunfo.

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