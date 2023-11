Skate: STU Recife tem início a partir desta sexta (10); confira programação e como obter ingressos

A- A+

Pelo segundo ano consecutivo, o Recife vai receber as disputas do STU (Skate Total Urbe), o Campeonato nacional de Skate. O evento começa a partir desta sexta-feira (10) e vai até o domingo (12) nas modalidades street e park, tanto no masculino quanto no feminino, nas pistas localizadas na Rua da Aurora.

Os três dias do STU Recife contam com ingressos gratuitos para o público que quer curtir as manobras dos skatistas, além de apresentações artísticas. Veja a programação ao final da matéria. Apesar de gratuito, os ingressos precisam ser retirados no site da Sympla.

Em 2022, os recifenses conseguiram acompanhar de perto a medalhista de prata Jogos de Tóquio, Rayssa Leal. A Fadinha venceu a etapa na capital pernambucana, mas o título do brasileiro ficou com Gabi Mazetto.

Na edição deste ano, os principais nomes confirmados para a disputa no Recife são: Pâmela Rosa (street feminino), Dora Varella (park feminino), Gui Khury (park masculino) e Ismael Henrique (street masculino).

Confira a programação do STU Recife:

SEXTA-FEIRA - 10/11

Abertura para o público: 14h30h

Encerramento: 22h

11h: Coletiva de imprensa

15h - 19h: Eliminatórias Street Masculino

15h - 19h: Eliminatórias Park Masculino

19h: Best Trick Tiger

URB MUSIC TOUR

18h30 - 19h30: DJ Tamenpi

19h30 - 20h30: DJ Da Mata

20h30 - 21h30: DJ Daya

21h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

SÁBADO - 11/11

Abertura: 12h

Encerramento: 22h

12h30 - 14h00: Semifinal Street Masculino

14h00 - 15h50: Semifinal Park Feminino

15h50 - 17h20: Semifinal Street Feminino

17h20 - 19h10: Semifinal Park Masculino

19h10 - 20h: Best Trick Monster Vision

URB MUSIC TOUR

18h - 20h: DJ Tamenpi

20h - 22h: Batalha da Escadaria

22h: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

DOMINGO - 12/11

Abertura: 10h30

Encerramento: 20h

11h - 11:50: Park Masculino

14h - 14h50: Park Feminino

15h - 15h50: Paraskate Street

16h - 16h50: Street Masculino

17h - 17h50: Street Feminino

18h: Premiação

URB MUSIC TOUR

17h - 18h: DJ Tamenpi

18h30 - 19h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá

19h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 19h.

Veja também

CRIME "Sou a sogra, não sou ele", disse mãe de Bruna Biancardi a bandido sobre dinheiro de Neymar