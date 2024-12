Skatistas brasileiros são eliminados na fase preliminar do Super Crown em São Paulo

A- A+

O brasileiro Filipe Mota chegou perto da vaga para a final do Super Crown, a etapa decisiva da Street League Skateboarding (SLS), a liga mundial de street, mas terminou a fase preliminar na quarta posição neste sábado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Apenas os três primeiros avançaram para a decisão de domingo.

Além de Filipe Mota, Carlos Ribeiro também competiu neste sábado e ficou na 12ª colocação. Já estavam classificados para a final Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. Na SLS, os skatistas somam pontos ao longo do ano, e os melhores colocados se classificam para a etapa final. É o terceiro ano consecutivo em que a decisão da liga mundial de street será em São Paulo. Vianna, de 23 anos, busca o bicampeonato após o título do Super Crown no ano passado.

Filipe Mota e Carlos Ribeiro estavam na primeira bateria eliminatória neste sábado, ao lado do peruano Manny Santiago e do japonês Daiki Ikeda. Filipe liderou a bateria. Já Carlos Ribeiro não conseguiu um bom desempenho.

Com 35.3, Filipe tinha que torcer para que no máximo dois rivais fossem melhor do que ele nas duas baterias seguintes. O colombiano Jhancarlos Gonzalez cravou 36 na sequência, e na terceira e última bateria, com os melhores ranqueados da temporada, o americano Nyjah e o português Gustavo Ribeiro garantiram suas vagas.

Além da disputa masculina, acontece a final feminina do Super Crown neste domingo. A brasileira Rayssa Leal compõe o grupo das seis finalistas que disputam o título. Suas rivais são as japonesas Liz Akama, Coco Yoshizawa, Yumeka Oda e Momiji Nishiya e a australiana Chloe Covell.

