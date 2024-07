Olimpíadas 2024: skatistas do Brasil são esquecidos por ônibus após treino, e Rayssa Leal protesta

A- A+

A delegação brasileira de skate enfrentou uma situação bastante desconfortável na tarde desta quarta-feira, após uma sessão de treinamentos no Parque La Concorde, complexo esportivo que receberá as provas da modalidade na Olimpíada de Paris-2024.



Rayssa Leal, Pâmela Rosa e outros competidores foram esquecidos pelo ônibus que deveria levar os atletas até à Vila Olímpica após as atividades do dia.

Ao todo, os esportistas e a delegação brasileira esperaram mais de três horas pelo transporte e tiveram de resolver a situação por conta própria, pegando um táxi até o local de descanso. Rayssa leal protestou contra o descaso.

Nas redes sociais, a brasileira compartilhou a frustração com a organização dos Jogos Olímpicos.

"Íamos sair às 16h20 da pista para ir à Vila comer, tomar um banho e descansar. Advinha que horas são? 19h17! Está todo mundo esperando pelo ônibus, mas ele não chega", afirmou Rayssa, que usava um filtro de palhaço do Instagram durante o desabafo.

Nas filmagens feitas pela medalhista olímpica, atletas e membros da comissão de skate estão sentados e deitados no chão, esperando pelos veículos.



"A gente não vai sair daqui e ir a pé até à Vila. Sem condições. Eu só quero chegar na Vila e comer, estou com fome. Esse foi o meu desabafo de hoje."

No Instagram de Pâmela, Rayssa chegou a brincar com a situação ao comparar o transporte público de sua cidade com o transporte oficial da Olimpíada. "Imperatriz está melhor de ônibus do que aqui", ironizou.

Sem perspectivas de resolver a situação, as skatistas optaram por retornar à Vila por conta própria. Nos stories do perfil de Rayssa, as atletas aparecem andando pelas ruas de Paris de skate enquanto procuram um táxi.



Na sequência, elas aparecem em um carro indo em direção ao complexo esportivo. De acordo com a Fadinha, o veículo foi pago pelo próprio Time Brasil.

"Vamos ter que pegar um carro para ir para Vila. Não fazemos ideia de onde estão os ônibus, do que está acontecendo", disse Rayssa.



Visivelmente cansada, a atleta continuou o desabafo: "A gente está tão estressada por conta do sol que bate na nossa cabeça que não tem como falar brincando. Está todo mundo muito estressado."

Já na Vila Olímpica, a garota reassegurou aos fãs que chegou no complexo esportivo e que estava se preparando para descansar.



Ela também defendeu o Time Brasil e afirmou que o incidente com os ônibus estava fora do controle do órgão brasileiro. "Nós só podemos chegar no horário certo e esperar o ônibus. Mas, se o ônibus não estiver lá, não tem o que fazer."

