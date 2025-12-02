A- A+

Turbulência Slot revela insatisfação de Salah com reserva no Liverpool, mas aposta em retomada do atacante

Com a dura missão de resgatar o bom futebol que levou o Liverpool ao título da Premier League, o técnico Arne Slot vem administrando pequenos problemas para colocar a "casa em ordem". Nesta terça-feira, o treinador revelou que o atacante Mohamed Salah demonstrou insatisfação ao ficar no banco contra o West Ham, em jogo válido pelo Campeonato Inglês, neste fim de semana.

O problema com um dos principais nomes do elenco, no entanto, foi tratado com ares de diplomacia por parte do comandante. "Foi uma reação normal de um jogador que tem qualidade suficiente para ser titular e resolver", afirmou.



Em um trabalho claro de reestruturação de trabalho, Slot procurou exaltar a idolatria do jogador egípcio para tentar minar qualquer tipo de rusga com o atacante.

"Ele tem sido excepcional para este clube por tantos anos e continuará sendo no futuro. O comportamento dele foi exatamente o que se espera de um profissional como ele é", completou o treinador.



Slot tenta recuperar uma equipe que entrou em um grave crise técnica. Neste fim de semana, o egípcio ficou o tempo todo no banco em não entrou na vitória de sua equipe sobre o West Ham por 2 a 0. As mudanças aconteceram após o time vermelho amargar nove derrotas em 12 compromissos levando em conta das as competições que vem disputando.

