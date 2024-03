"Só depende da gente", diz Wendel Lessa sobre busca por vaga ao mata-mata do Nordestão

A- A+

A situação do Náutico na rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste está longe de ser confortável, mas, ainda assim, os pernambucanos dependem apenas de si para avançar ao mata-mata. Na quarta posição da chave B, com sete pontos, o Timbu só precisa de uma vitória simples diante do América-RN, quarta (27), na Arena da Dunas, para seguir para as quartas de final.

“No futebol, é muito ruim depender dos outros. Mas só depende da gente para avançar de fase. Vamos fazer os ajustes para sair de lá com a vitória”, afirmou o meia Wendel Lessa.

Para o confronto, o Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio e o meia Marco Antônio, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Kauan Maranhão e o próprio Lessa podem ser as opções do técnico Allan Aal para suprir as ausências.

“Paulo é um cara excepcional, um jogador incrível. Tem a confiança do elenco todo. Passa tranquilidade para os mais novos. Temos um grande elenco para suprir a ausência dele. O professor vai tomar as atitudes que acha mais importante para irmos ao jogo de quarta do melhor jeito possível”, apontou.

E se perder?

Caso seja derrotado para o América, o Náutico ainda poderá avançar de fase. Para isso, terá de secar Juazeirense, Treze e ABC nos confrontos perante Sport, Vitória e River, respectivamente.

