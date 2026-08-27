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SANTA CRUZ "Só depende de nós", afirma Cristian de Souza sobre a classificação do Santa Cruz Pela última rodada da primeira fase da Série C, o Tricolor encara o Anápolis neste sábado (29), fora de casa

A um passo de garantir vaga no quadrangular do acesso da Série C, o Santa Cruz enfrenta o Anápolis no próximo sábado (29), Às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás.



Em entrevista coletiva, o técnico Cristian de Souza adotou o tom de confiança, enfatizou o controle emocional e defendeu as escolhas táticas da equipe para o "jogo da vida".



Desfalques e bastidores

A preparação da Cobra Coral foi marcada por baixas e movimentações no mercado. O volante Pedro Favela é desfalque certo na partida por suspensão. Já o atacante Vitinho virou alvo do futebol português e teve sua situação repassada à diretoria.



"Eu prefiro deixar isso para os nossos executivos e para a nossa direção falar", esquivou-se Cristian.





Apesar de ter no mínimo duas mudanças confirmadas no time titular, o treinador reforçou a força do coletivo.



"A gente treina modelo de jogo, por isso que a gente treina o todo, oportuniza todo mundo. Muitas vezes as pessoas não entendem bem por que as trocas, por que colocar jogadores em posições diferentes. É justamente para esses momentos, para a gente ter sempre alternativas treinadas e não ser pego de surpresa. [...] O nosso coletivo e o nosso modelo de jogo vão sustentar tudo isso e vamos voltar classificados", declarou.

Elenco do Santa Cruz. Foto: Paulo Paiva/FPF



Por outro lado, o recém-chegado meia João Pedro, que estava emprestado ao ABC, na Série D, foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nessa quarta-feira (27), podendo ser relacionado para a partida deste sábado.

João Pedro, meia do Santa Cruz. Foto: Rafael Vieira/FPF



Rival pressionado

Diferente do Santa, que vai para o confronto no G5 da competição, o Anápolis chega para a rodada decisiva lutando contra o rebaixamento para a Série D, o que, para o comandante coral, exige atenção redobrada.



"[O Anápolis] é um adversário que vai vir para o tudo ou nada. E a gente tem que ser bem equilibrado lá. Mais uma vez nós temos que fazer valer nossos bons desempenhos fora de casa. [...] Nós estamos em uma crescente. Um processo de maturidade de equipe. E agora nós vamos passar para o teste final. [...] A gente espera confirmar isso com a nossa classificação. Só depende de nós", analisou.

Confira a classificação após a 18° rodada da Série C. Acompanhe a classificação atualizada no nosso site: https://t.co/6j3NYMQb4u



Seguiremos juntos em busca da classificação! pic.twitter.com/AHYf8sPI11 Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 24, 2026



Defesa dos três zagueiros

Questionado sobre a utilização de três zagueiros, Cristian rebateu as críticas de que o esquema seria defensivo.



"Existe um conceito errado que os três zagueiros é defensivo. Não é verdade. Com três zagueiros tu ganha um homem à frente. Ao invés de jogar com uma linha de quatro atrás, tu joga com três e projeta um dos laterais ou os dois alas à frente. Se esses três zagueiros tem a capacidade boa de trabalhar a bola, de achar passe, também te torna mais ofensivo", afirmou.

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz. Foto: Paulo Paiva/FPF





O técnico lembrou, também, que o sistema foi responsável por dar estabilidade e tirar o Santa Cruz das últimas posições da tabela.



"O que nos dá segurança são os três zagueiros com os dois volantes à frente. Se a gente estivesse vindo aqui para fazer mais do mesmo, o trivial, de repente nós estariamos agora falando em brigar para fugir do rebaixamento. Então, a gente está muito sólido e convicto [do nosso trabalho]", concluiu.

Nosso próximo confronto acontece no próximo sábado (29), contra o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, às 17h, pela última rodada da primeira fase. Vamos juntos! pic.twitter.com/T017QCisrs Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 25, 2026

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