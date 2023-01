A- A+

Futebol "Só jogou Série A", elogia Dado Cavalcanti sobre chegada de Paulo Miranda Zagueiro acompanhou das arquibancadas a vitória do Náutico por 2x0 diante do Belo Jardim

Das arquibancadas dos Aflitos, o novo reforço do Náutico, o zagueiro Paulo Miranda, acompanhou a vitória do clube por 2x0 diante do Belo Jardim, pelo Campeonato Pernambucano. Em breve, o técnico Dado Cavalcanti espera contar com o defensor em campo, para a sequência da temporada. No aguardo da estreia, o treinador elogiou a contratação alvirrubra.

“Dos quatro zagueiros que temos, Denilson era o mais velho, aos 27. Em um sistema tão criticado, com razão, no ano passado, era preciso dar vitalidade ao sistema. Demos isso, mas tínhamos margem para trazer um cara mais vivido. Paulo é isso. Se visualizarmos os últimos anos dele, só jogou Série A. Vem para agregar, somar qualidade técnica e experiência”, afirmou o técnico.

Paulo Miranda chega para um setor que conta com Anilson, Denilson, Odivan e Diego. O Náutico ainda está de olho no mercado para contratar um centroavante. Enquanto isso, a equipe segue em preparação para o jogo do domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão, na estreia da Copa do Nordeste.

