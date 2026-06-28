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Sob calor em Houston, seleção fecha preparação para enfrentar o Japão

A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do treinamento, restritos ao aquecimento físico

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Seleção treinou neste domingo (28), em HoustonSeleção treinou neste domingo (28), em Houston - Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Houston, 28 (AE) - A seleção brasileira fez neste domingo o último treinamento antes de enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogo no NRG Stadium, em Houston, será às 14h (de Brasília) desta segunda-feira.

A atividade foi realizada no estádio do Houston Dynamo, equipe da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Pelas regras da Copa do Mundo, a partir da fase eliminatória as seleções precisam treinar, na véspera da partida, na cidade que recebe o confronto.

O trabalho começou às 10h no horário local (12h de Brasília), sob calor de 31°C. Para a partida, porém, não há preocupação com a temperatura, já que o NRG Stadium tem teto retrátil e sistema de climatização.

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Apenas Raphinha, que se recupera de uma lesão na coxa direita, ficou fora da atividade. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do treinamento, restritos ao aquecimento físico. Neymar participou normalmente e deve ficar no banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo após se recuperar de uma lesão na panturrilha.

Embora a parte tática tenha sido fechada, o técnico Carlo Ancelotti deve manter a formação que iniciou a vitória sobre a Escócia. Se confirmar a escalação, será a primeira vez que o treinador italiano repetirá um time titular em 16 partidas no comando da seleção brasileira.

A provável escalação tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

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