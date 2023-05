A- A+

Náutico Sob chuva, Náutico derrota o Floresta e fica perto da zona de classificação na Série C Timbu construiu resultado positivo no primeiro tempo e ainda viu Juan Gauto definir a vitória na etapa complementar

Com o Náutico, na Série C, tem sido assim: perde fora e ganha em casa. E fazendo valer a lógica, o Timbu deu alegrias aos 5 mil torcedores que compareceram aos Aflitos, na noite desta segunda-feira (22) chuvosa. Ainda procurando um treinador, o Alvirrubro derrotou o Floresta, por 3x1, sob o comando de Otávio Augusto, e pegou o elevador na tabela da competição nacional. O resultado levou o clube pernambucano ao 9º lugar, agora com seis pontos. É uma posição abaixo da zona de classificação à próxima fase.

Ainda antes do jogo começar, o Náutico perdeu Paul Villero, que sentiu um incômodo no joelho esquerdo e será reavaliado durante a semana. Alisson Santos foi acionado em seu lugar. Com a bola rolando, o início de partida arrasador fez parecer que o time da Rosa e Silva ia construir uma vitória sem sustos nos Aflitos. Ainda aos cinco minutos, na primeira finalização alvirrubra, Souza abriu o placar em cobrança de falta. Aos 20, Diego Ferreira quase ampliou. Em tentativa de cruzamento, o lateral viu a bola acertar a trave de Zé Carlos.

Aproveitando o bom momento, os mandantes chegaram ao segundo. Em jogada trabalhada, Victor Ferraz recebeu de Gabriel Santiago e viu o companheiro penetrar na área pedindo de volta. E com passe na medida, viu o camisa 7 ampliar o marcador. Na sequência, já sob forte chuva, o Floresta descontou. Bruno Ré fez boa jogada e acionou Romarinho na esquerda. O atleta do clube cearense cruzou para trás e viu Marllon aparecer de surpresa para finalizar firme e estufar as redes de Vagner.

Na etapa complementar, apesar de Bruno Ré incomodar ser o responsável das principais chegadas do Floresta, foi o Náutico quem esteve mais perto de balançar as redes novamente. Primeiro, Souza bateu por cima em bela oportunidade na entrada da área. Em seguida, o camisa 8 acionou Gabriel Santiago pelo alto e o atacante chutou sem deixar a bola cair, assustando Zé Carlos. Na terceira boa oportunidade, Juan Gauto, que acabara de entrar, aproveitou falta cobrada por Eduardo e cabeceou para definir a partida.

Ficha do jogo

Náutico 3

Vagner, Diego Ferreira, Denílson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza (Juan Gauto) e Victor Ferraz (Eduardo); Gabriel Santiago (Richarles), Jael (Júlio) e Alisson Santos (Thiaguinho). Técnico: Otávio Augusto.

Floresta 1

Zé Carlos; Matheus Rocha, Eduardo Moura, Alisson e Bruno Ré; Jô Almeida, Vitinho (Adilson Bahia), Lucas Alisson (Dudu) e Marllon; Buba e Romarinho (Felipe Salles). Técnico: Gerson Gusmão.

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (ambos do AM)

Gols: Souza, aos 5', e Gabriel Santiago, aos 31' do 1T, Juan Gauto, aos 42' do 2T (NAU); Marllon, aos 37' do 1T (FLO)

Cartões amarelos: Diego Ferreira (NAU); Buba, Bruno Ré, Dudu (FLO)

