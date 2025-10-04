A- A+

Futebol Sob comando de Ramon Menezes, Brasil cai na fase de grupos do Mundial sub-20 pela 1ª vez na história A pior campanha brasileira da história teve um empate e duas derrotas no Grupo C

A seleção brasileira foi eliminada do Mundial sub-20 depois de perder para a Espanha por 1 a 0 neste sábado, no estádio Nacional de Santiago, no Chile. O Brasil nunca havia sido desclassificado na fase de grupos da competição.





A pior campanha brasileira da história teve um empate e duas derrotas no Grupo C. A Espanha ainda aguarda a definição dos outros grupos para tentar uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Os classificados diretos na chave são Marrocos e México - neste sábado, os mexicanos fizeram 1 a 0 no confronto direto.

O resultado se soma a outras decepções da seleção nas categorias de base. Em janeiro deste ano, o time sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano. A equipe não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No Chile, o Brasil cometeu os mesmos erros de finalização em todas as partidas - neste sábado, foram duas bolas na trave - e continuou com marcação frouxa na defesa, além de apresentar vários buracos entre os setores do time. Essa combinação foi fatal numa partida em que precisava vencer o campeão europeu para avançar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não tinha conseguido liberação dos clubes para convocar nomes de maior expressão, como os atacantes Estêvão (Chelsea) e Vitor Roque (Palmeiras). Os espanhóis não tinham Lamine Yamal e Cubarsi.

O começo do jogo foi promissor. Mudança tática proposta pelo técnico Ramon Menezes em relação à derrota para Marrocos deu certo. A escalação de três zagueiros permitiu os avanços dos laterais e aproximação dos meias, principalmente pela esquerda. Por ali, o time encontrava espaços e confundia a marcação rival

Foi nesse setor que o time acertou uma bola no travessão aos sete minutos após finalização de João Cruz - uma das três finalizações perigosas que a equipe conseguiu nos primeiros 15 minutos.

A postura de marcar a saída de bola espanhola, no entanto, se mostrou um "cobertor curto" ao longo do primeiro tempo. Quando saía do sufoco, a atual campeã europeia da categoria encontrava espaços no meio e criava boas chances para marcar com Pablo García e Bravo, grande destaque espanhol.

No primeiro minuto da segunda etapa, a Espanha colocou o Brasil na roda, com uma bonita troca de passes, e abriu o marcador com Bravo.

Desesperado, o Brasil trocou zagueiros por meias para tentar a virada. Mas os erros de finalização se repetiram. Aos 10 minutos, Rhuan Gabriel, que tinha acabado de entrar, perdeu chance incrível ao cabecear em cima do goleiro na pequena área.

Outras chances perdidas, como uma cavadinha frustrada de Luighi, na reta final exemplificaram a falta de pontaria de uma seleção pouco criativa e que dependia de lances individuais.

