Comemoração Sob forte calor, festa do Corinthians tem trio elétrico e torcedores passando mal Os fãs enfrentaram forte calor nesta segunda em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A celebração foi aberta ao público e teve início por volta de 12h30 no estacionamento da sua Arena

Torcedores do Corinthians fizeram a festa nesta segunda-feira, 22, na Neo Química Arena, pela conquista do título da Copa do Brasil. O time alvinegro bateu o Vasco por 2 a 1 no último domingo, no Maracanã.

Os fãs enfrentaram forte calor nesta segunda em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A celebração foi aberta ao público e teve início por volta de 12h30 (de Brasília). O estacionamento Oeste da arena foi o espaço reservado para as comemorações.



Alguns torcedores passaram mal com as altas temperaturas em São Paulo. Funcionários do Corinthians distribuíram águas para os presentes. Uma grande aglomeração ocorreu antes da liberação dos torcedores das grades de proteção.

Profissionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram que atender torcedores que não se sentiram bem. Alguns foram conduzidos para ambulâncias no local.



Jogadores do Corinthians subiram em um trio elétrico para comemorar com os torcedores. Os atletas mostraram o troféu da Copa do Brasil para os fãs. Bandeiras foram colocadas em diversos pontos do trio elétrico.

