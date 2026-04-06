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Futebol Sob muita chuva na Arena, Santa Cruz vence Itabaiana na estreia da Série C Marquinhos, atacante da Cobra Coral, foi o autor do único gol da partida

Em uma partida prejudicada pela condição do gramado encharcado da Arena de Pernambuco, o Santa Cruz teve que lutar muito para bater o Itabaiana por 1x0, nesta segunda-feira (06). O gol solitário de Marquinhos deu a vitória tricolor na estreia da Série C.

Parada

Em um dia marcado pela emissão de um alerta de estado de atenção para chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife, o evento meteorológico tornou-se um fator importante do duelo. Ainda próximo de completar dez minutos, a iluminação da Arena de Pernambuco sofreu uma queda parcial.

Somado-se a isso, durante o tempo de paralisação, o gramado do estádio foi castigado por um forte temporal. A arbitragem da partida iniciou o protocolo de espera de 30 minutos, ao final do período, os árbitros prologaram o momento de espera para normalização do palco de jogo.

Após quase 50 minutos com o duelo parado, a bola voltou a rolar, ou foi o que se tentou fazer. Nesses cenários, a bola parada passa a ser a arma principal. Logo no primeiro lance após a retomada, em cobrança de falta lançada na área, a bola sobrou para Eurico, que tentou um toquinho por cima do goleiro, mas ela saiu pelo lado, aos dez minutos de jogo.

Na sequência, o Itabaiana respondeu em duas oportunidades. Aos 12 minutos, o Santa tentou sair jogado e se complicou, na entrada da área, Gustavo Crecci arriscou e levou perigo, mandando perto da trave direita do gol coral. Já aos 16 minutos, em cobrança de escanteio, Karl quase aproveitou sobra, mas Gabriel Souza conseguiu travar ao sair de soco na bola.

Em um jogo que não propiciava boas trocas de passes ou de longas jogadas individuais, o Santa voltou do intervalo tentando ampliar a presença dentro da área, além dos chutes de longe.

A princípio, o Tricolor do Arruda só conseguiu assustar em tiros de fora da área, primeiro com Pedro Favela e depois com Eurico.

Até que aos 25 minutos do segundo tempo, Israel sacudiu a bola na área, Marquinhos antecipou a marcação e testou com força para o fundo das redes, abrindo o placar na Arena de Pernambuco.

A resposta do time sergipano veio aos 30 minutos, após Renatinho realizar jogada pela direita e cruzar na área, a sobra ficou no pé de Everton Kanela, que arriscou com a direita, mas parou na defesa de Gabriel Souza, que se esticou todo e segurou com as duas mãos.

Quando o duelo já estava nos acréscimos, o Itabaiana teve duas chances de empatar. Na primeira chance, Everton Kanela cabeceou por cima. Logo na sequência, foi a vez de Luan Silva também mandar de cabeça sobre o gol.

Sem mais chances para alterar o resultado do jogo, o Santa termina a primeira rodada da Série C na oitava colocação. Agora o Santa segue para dois jogos longe do Recife, sendo o primeiro no próximo sábado (11), às 17h, contra o Floresta.

Ficha técnica



Santa Cruz 1

Gabriel Souza; Israel, Eurico Lima, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela (Silva), Wagner Balotelli e Régis (Quirino); Ronald (Fabinho), Renato (Marquinhos) e Tiago Marques (Patrick Allan). Técnico: Claudinei Oliveira.

Itabaiana 0

Jefferson; Ricardo Cerqueira, Betão, Ligger e Titto (Tarcísio); Gustavo Crecci, Karl (Pedro Igor), Leilson (Isaque) e Rodrigo Alves (Fabrício); Everton Kanela e Caio Felipe (Luan Silva). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio e Luciane Rodrigues dos Santos (ambos RS)

Gol: Marquinhos aos 25 do 1T (S)

Cartões amarelos: Karl, Caio Felipe, Titto (I) Wagner Balotelli (S)

Público total: 10.267 espectadores

Renda: R$ 290.555,00



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