A- A+

TÊNIS Sob olhares de Ronaldo, Guto Miguel se classifica para a final do US Open juvenil Final é neste sábado, 13h (de Brasília) contra o americano Marcel Latak

Diante da presença ilustre de Ronaldo Fenômeno, o tenista brasileiro Guto Miguel se classificou para a final do US Open juvenil. Fã da modalidade, o ex-jogador de futebol acompanhou a vitória do jovem de 17 anos sobre o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, na tarde desta sexta-feira (10), em Nova York, nos Estados Unidos.

A decisão do US Open será neste sábado, às 13h (horário de Brasília), contra o americano Marcel Latak, de 17 anos. Na outra semifinal, ele eliminou o cabeça de chave número 2, o alemão Jamie Mackenzie, por 6/3 e 7/6.

Leia também • O quadrilátero do atraso: jogo, futebol, Carnaval e corrupção

Cabeça de chave número 1, atual líder do ranking juvenil da ITF e número 660 da ATP, Guto busca o terceiro título de Grand Slam da carreira. Nesta temporada, o goiano foi campeão de simples em Roland Garros e conquistou o título de duplas em Wimbledon ao lado do esloveno Žiga Šeško. Cabeça de chave número 1, atual líder do ranking juvenil da ITF e número 660 da ATP, Guto busca o terceiro título de Grand Slam da carreira. Nesta temporada, o goiano foi campeão de simples em Roland Garros e conquistou o título de duplas em Wimbledon ao lado do esloveno Žiga Šeško.

Guto tenta agora se tornar o terceiro brasileiro campeão de simples do US Open juvenil. Thiago Wild conquistou o torneio em 2018, e João Fonseca levantou o troféu em 2023. O goiano também busca ser o primeiro brasileiro a vencer dois Grand Slams juvenis de simples na mesma temporada. Além deles, Thiago Fernandes foi campeão do Australian Open juvenil em 2010.

Veja também