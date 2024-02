A- A+

Pré-Olímpico Sob pressão, Brasil encara Venezuela pela segunda rodada do Pré-Olímpico; saiba onde assistir Em caso de novo tropeço, e dependendo do resultado do outro jogo do quadrangular, seleção corre o risco de perder a vaga das Olimpíadas de Paris

Após estrear tropeçando contra o Paraguai, perdendo pelo placar de 1 a 0, pela primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, o Brasil volta a campo nesta quinta-feira (8), às 20h, para encarar a Venezuela.

O confronto é importantíssimo para a seleção brasileira que, em caso de nova derrota para os donos da casa, e vitória da Argentina contra o Paraguai, no outro jogo do quadrangular, pode dar adeus à chance de classificação às Olimpíadas de Paris.

Diante desse cenário, o Brasil precisa apresentar um futebol melhor do que vem apresentando no torneio até aqui. Para isso, a seleção deve ir ao jogo com força máxima para buscar a vitória diante dos venezuelanos.

Porém, os donos da casa devem prometer um jogo duro contra a seleção. Responsável por derrotar o Brasil na primeira fase por 3 a 1, a Venezuela estreou bem no quadrangular e arrancou um empate com a Argentina em 2 a 2, aos 55 do segundo tempo.

Onde assistir

A partida acontece às 20h e será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Mais cedo, às 17h, Argentina e Paraguai se enfrentam no outro jogo do quadrangular. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada).

Veja também

Olimpíadas Medalhas olímpicas de Paris-2024 conterão um fragmento da Torre Eiffel