Futebol Sob pressão no Santos, Neymar cogita retorno à Europa e pode reforçar rival do PSG, diz jornal Criticado pela torcida e com desempenho abaixo do esperado, craque avalia proposta do Olympique de Marselha em meio à crise no clube que o revelou

O reencontro de Neymar com o Santos, iniciado com festa em janeiro, tem se transformado em um pesadelo para clube, torcida e jogador. Com desempenho abaixo das expectativas e problemas dentro e fora de campo, o camisa 10 vive um momento conturbado na Vila Belmiro.

De acordo com o jornal argentino TyC Sports, diante da crise, o atacante cogita deixar o clube, e o Olympique de Marselha, da França, surge como principal candidato a contratá-lo.

A passagem de Neymar pelo Santos em 2025 tem sido marcada por lesões e eliminações precoces. Aos 33 anos, o jogador disputou apenas 16 das 27 partidas do time na temporada.

O Peixe foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista — com o astro no banco —, caiu para o CRB, da Série B, na primeira fase da Copa do Brasil, e ocupa hoje a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos.

A sequência negativa acentuou o descontentamento da torcida, que agora também volta suas críticas ao principal nome do elenco. Em nota recente, torcedores se dirigiram diretamente a Neymar:

— O ídolo é você, não ele. Pedimos apenas que você porte-se como um. Imagine você, um torcedor esgotado, desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo, e implorar para que ele faça esse elenco instável jogar bola, você não o faria? — diz trecho da manifestação.

O estopim da crise foi uma discussão com um torcedor na derrota para o Internacional, na Vila. O jogador se irritou após ouvir que ele e sua família seriam “mercenários”. Em resposta, disse que poderia estar “ganhando muito mais em outro lugar” — o que, de fato, é verdade.

Possível saída

Com o clima deteriorado, Neymar não descarta voltar à Europa. O Olympique de Marselha, tradicional clube francês que terminou a última temporada como vice-campeão nacional e disputará a Liga dos Campeões em 2025/26, demonstra interesse. O time do sul da França é comandado pelo italiano Roberto De Zerbi.

A possível transferência, no entanto, promete novo capítulo de polêmica. Isso porque o Olympique é rival histórico do Paris Saint-Germain, clube que Neymar defendeu por seis temporadas e onde atuou em mais de 200 jogos. A relação do camisa 10 com o PSG também terminou de forma conturbada.

