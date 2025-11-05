Sob vaias, Sport perde para Juventude e rebaixamento pode se concretizar na próxima rodada
Rubro-negro voltou a ter uma atuação fraca na Série A, dentro da Ilha do Retiro
No confronto do pior mandante contra o pior visitante do Brasileiro, o Sport voltou a decepcionar o seu torcedor. Na Ilha do Retiro, o Leão recebeu o Juventude, na noite desta quarta-feira (5) e acabou derrotado, sob vaias, pelo placar de 2x0, pela 32ª rodada da competição nacional. O resultado manteve o Rubro-negro em útlimo, com 17 pontos, e levou os gaúchos aos 29 pontos, subindo para o 18º lugar de forma momentânea.
A diferença do time pernambucano para fora do Z-4 agora é de 17 pontos, graças ao triunfo do Vitória sobre o Internacional, mas pode aumentar para 19, caso o Santos vença o Palmeiras. Assim, com 21 pontos em jogo para a equipe comandada por César Lucena, o rebaixamento pode se concretizar na próxima rodada, em caso de revés para o Atlético-MG, no sábado (8), também no Recife.
O jogo
O primeiro tempo na casa rubro-negra refletiu bem as posições de Sport e Juventude na tabela. O futebol praticado por ambas as equipes foi de muita transpiração e pouca técnica, mas ainda assim o clube gaúcho foi levemente superior aos pernambucanos. A equipe de Thiago Carpini chegou a abrir o placar ainda aos 16 minutos, com Gabriel Taliari, mas o VAR viu falta do atacante no goleiro Gabriel.
Como de praxe, as principais investidas rubro-negras saíram dos pés de Lucas Lima. Foi a partir de passes do camisa 10 que o Sport ficou perto de balançar as redes em duas ocasiões. Aos 38, o meia acionou Matheusinho pela direita, mas o atacante finalizou cruzado para fora. Quatro minutos depois, o homem da criação cobrou escanteio e Sérgio Oliveira obrigou Jandrei a fazer grande intervenção.
Quando a primeira etapa se encaminhava para o fim, o Juventude acabou castigando o Leão em vacilo do setor defensivo leonino. Hermes cruzou da esquerda e Gabriel Taliari, mesmo sem muito espaço, ganhou de Igor Cariús pelo ar e mandou de cabeça para o fundo das redes.
Insatisfeito com o desempenho da equipe, César Lucena retornou do intervalo com três mudanças: Luan Cândido, Romarinho e Pablo, nas vagas de Cariús, Crystian Barletta e Matheusinho, respectivamente. Correndo atrás do prejuízo, o Rubro-negro iniciou com todo gás em busca do empate e por pouco não conseguiu o objetivo nos minutos iniciais. Na primeira investida, Lucas Lima carimbou o travessão de Jandrei. Em seguida, foi a vez de Pablo, de cabeça, tirar o grito de "uh" do torcedor.
As chegadas foram as mais incisivas do time rubro-negro, que passou a lidar com as vaias da torcida, e ainda foi castigado aos 33 minutos. Apostando nos contra-ataques, o Juventude decretou o resultado positivo com Ênio, recém-promovido à partida. Formiga recebeu em profundidade de Taliari e passou para o camisa 97 mandar para o fundo das redes.
Ficha do jogo
Sport 0
Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido); Rivera (Adriel), Sérgio Oliveira (Hyoran) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Pablo), Matheusinho (Romarinho) e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.
Juventude 2
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Angel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Ênio), Peixoto (Sforza), Nenê (Giovany) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Jadson) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Gols: Gabriel Taliari, aos 46' do 1T, e Ênio, aos 33' do 2T (JUV)
Cartões amarelos: Rivera, Sérgio Oliveira, Derik Lacerda (SPT); Rodrigo Sam, Caíque, Peixoto (JUV)
Público: 4.919 torcedores
Renda: R$ 97.100,00