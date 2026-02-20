A- A+

TÊNIS Sobrinho de chef e neto de tenista: conheça Ignacio Buse, algoz de João Fonseca no Rio Open Peruano enfrenta o italiano Matteo Berrettini nesta sexta-feira pelas quartas de final do torneio

Aos 21 anos, Ignacio Buse, número 91 do mundo, surpreendeu o público brasileiro do Rio Open ao derrotar o brasileiro João Fonseca nas oitavas de final da chave de simples e conquistar a maior vitória da sua carreira. O jovem peruano, porém, é um nome bem conhecido no país sul-americano.

Buse vem de uma família de tenistas. Seu pai Hans foi jogador e hoje é seu treinador. Seu avô Eduardo, que ganhou títulos na era amadora, e seu tio-avô Enrique dão nome ao principal estádio de tênis do Club Lawn Tennis de la Exposición, em Lima, chamado Estadio Hermanos Buse.

O nome mais proeminente da família, no entanto, não se arriscou nas quadras. Preferiu o fogão. Buse é sobrinho do renomado chef de cozinha Gastón Acurio, considerado padrinho da culinária peruana. Seu restaurante mais famoso é o Astryd y Gastón, que tem filiais pelo mundo e já foi eleito o melhor da América Latina.





Buse diz saber cozinhar, mas nada tão elaborado quanto as receitas da alta gastronomia do tio. Mesmo assim ele tem Gastón, irmão da sua mãe Betty, como um grande exemplo.

—Eu vivi muitas coisas com meu tio. Não o vejo com muita frequência, mas sempre me divirto muito quando isso acontece. Ele é uma referência na minha vida porque conquistou tantas coisas. Eu o vejo como um ícone e uma inspiração. — disse Buse em entrevista ao itftennis.com, em 2022.

Com vitórias importantes no circuito profissional em 2025, Buse é considerado uma das maiores promessas do tênis peruano das últimas décadas. Ele conta com títulos de Challenger e alcançou o top 100 do ranking nesta temporada.

No Rio Open, ele disputa seu primeiro ATP 500 da carreira e é o primeiro peruano na história a chegar às quartas de final de um torneio deste nível.

— Independentemente do resultado que viesse, eu teria aproveitado a partida. João tem um presente e um futuro fantástico. Ele vai ganhar muitas batalhas, hoje foi para mim — disse.

Nesta sexta-feira, ele terá pela frente o italiano Matteo Berrettini, favorito na partida, assim como era João Fonseca.

