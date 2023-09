A- A+

Futebol Sobrinho-neto de Ariano Suassuna joga no time sub-17 do Náutico Caio Suassuna é um dos destaques da equipe alvirrubra no Estadual da categoria; tio-avô era um famoso torcedor do Sport

O sobrenome Suassuna sempre esteve ligado ao Sport. Afinal, o escritor Ariano Suassuna, falecido em 2014, era um famoso torcedor do clube rubro-negro. Recentemente, inclusive, foi homenageado pelo Leão com uma camisa comemorativa. Acontece que nem todos da família seguem essa mesma paixão. Caso esse Caio Suassuna, de 16 anos, sobrinho-neto do dramaturgo.



Caio é jogador do time sub-17 do Náutico, sendo um dos destaques da equipe alvirrubra no Estadual da categoria. O atleta chegou em 2016 ao clube, na categoria sub-9 do futsal, e fez no ano passado a transição para o campo.





"Ser parente de Ariano Suassuna é muito gratificante, mas também, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande poder representar o sobrenome de uma pessoa tão importante para o Nordeste. Eu quero levar esse sobrenome para o futebol. Estou na batalha", disse o atleta, em vídeo gravado pelo clube.



"Na minha família eu e o meu pai representamos a torcida alvirrubra. É um prazer enorme jogar pelo Náutico, defender as cores do clube e levar o sobrenome Suassuna também no futebol", completou.

Veja também

CASO RUBIALES Jenni Hermoso processa Rubiales por beijo forçado na final da Copa do Mundo