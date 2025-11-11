Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sócio do Náutico entra com recurso contra Comissão Eleitoral; entenda

Pedido contesta decisão de rejeitar pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker

Reportar Erro
Eleição do Náutico, nos AflitosEleição do Náutico, nos Aflitos - Foto: Tiago Caldas/CNC

O mesmo sócio do Náutico que entrou com um pedido na Comissão Eleitoral para solicitar a impugnação da chapa "Náutico do Futuro", de Buno Becker e Ricardo Malta - ação rejeitada pelo órgão na última segunda-feira -, agora apresentou uma novo recurso no clube. Desta vez, ao Conselho Deliberativo, indicando que houve um erro da comissão em afirmar não ter "competência" para jugar os atos da gestão atual.

A solicitação atual pede efeito suspensivo para impedir a homologação da chapa de Becker ao pleito do dia 30 de novembro, que definirá o próximo presidente para o biênio 2026-2027. O Deliberativo tem até 72 horas para dar o parecer sobre o caso. 

Até o momento, a eleição do Náutico tem, além da chapa de Becker, o grupo "Náutico Unido", da oposição, formado pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, candidato à presidência, e Gilberto Kabbaz como vice. 

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter