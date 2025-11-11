Sócio do Náutico entra com recurso contra Comissão Eleitoral; entenda

A- A+

O mesmo sócio do Náutico que entrou com um pedido na Comissão Eleitoral para solicitar a impugnação da chapa "Náutico do Futuro", de Buno Becker e Ricardo Malta - ação rejeitada pelo órgão na última segunda-feira -, agora apresentou uma novo recurso no clube. Desta vez, ao Conselho Deliberativo, indicando que houve um erro da comissão em afirmar não ter "competência" para jugar os atos da gestão atual.

A solicitação atual pede efeito suspensivo para impedir a homologação da chapa de Becker ao pleito do dia 30 de novembro, que definirá o próximo presidente para o biênio 2026-2027. O Deliberativo tem até 72 horas para dar o parecer sobre o caso.

Até o momento, a eleição do Náutico tem, além da chapa de Becker, o grupo "Náutico Unido", da oposição, formado pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, candidato à presidência, e Gilberto Kabbaz como vice.

