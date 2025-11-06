A- A+

Futebol Sócio do Náutico pede impugnação de chapa de Bruno Becker A alegação é de suposta falta de prestação de contas de 2024 da gestão atual

Um sócio alvirrubro protocolou um pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada por Bruno Becker, alegando suposta falta de prestação de contas de 2024 da gestão atual. A Comissão Eleitoral vai notificar o grupo da situação, que terá de apresentar a defesa em até 48 horas. A decisão final se os candidatos serão impugnados ou não deve sair na próxima terça-feira.

A eleição do Náutico será no dia 30 de novembro. Becker vai disputar com a chapa da oposição, “Náutico Unido”, formada por Pablo Vitório como postulante ao cargo máximo do Executivo, enquanto Gilberto Kabbaz aparece como vice.

O Náutico tem 4.345 sócios aptos a votar no pleito, nas categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

Veja também