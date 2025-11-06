Qui, 06 de Novembro

Futebol

Sócio do Náutico pede impugnação de chapa de Bruno Becker

A alegação é de suposta falta de prestação de contas de 2024 da gestão atual

Bruno Becker, presidente do NáuticoBruno Becker, presidente do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Um sócio alvirrubro protocolou um pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada por Bruno Becker, alegando suposta falta de prestação de contas de 2024 da gestão atual. A Comissão Eleitoral vai notificar o grupo da situação, que terá de apresentar a defesa em até 48 horas. A decisão final se os candidatos serão impugnados ou não deve sair na próxima terça-feira. 

A eleição do Náutico será no dia 30 de novembro. Becker vai disputar com a chapa da oposição, “Náutico Unido”, formada por Pablo Vitório como postulante ao cargo máximo do Executivo, enquanto Gilberto Kabbaz aparece como vice.

O Náutico tem 4.345 sócios aptos a votar no pleito, nas categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

