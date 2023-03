Sócios do Náutico aprovam locação de parte do CT para rede varejista

A- A+

Em Assembleia Geral de Sócios, realizada nesta sexta (3) nos Aflitos, o Náutico teve aprovada a negociação para o arrendamento de três hectares do Centro de Treinamento Wilson Campos para o Grupo Mateus. A rede varejista pretende construir um atacarejo no local, gerando um valor mensal de aluguel ao Alvirrubro de R$ 130 mil a partir de 2024. Foram 318 votos favoráveis diante de 25 contra. Aprovado anteriormente por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, o projeto agora fica no aguardo de um alvará da Prefeitura do Recife para a construção da obra.



O Centro de Treinamento do Náutico fica localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, às margens da BR-101. Ao todo, o espaço tem 54 hectares. As áreas de acesso lateral, dos campos, do hotel e do alojamento da base serão mantidas. Após o período de locação, a estrutura construída pertencerá ao Náutico.





O prazo inicial de parceria é de 20 anos, com possibilidade de renovação por mais de 20. Isso acontecerá, contudo, mediante laudo prévio por empresa imobiliária e que aponte o valor de mercado do aluguel.

Veja também

Futebol Náutico diz que não informado pelo STJD sobre presença de visitantes e clássico terá torcida única