'Sofrimento' e 'alívio': jornais destacam drama argentino em vitória sobre Cabo Verde na Copa
O jornal Olé classificou o placar como "sofrido" e ressaltou que a atuação da equipe do técnico Lionel Scaloni foi muito abaixo do esperado
A vitória da Argentina sobre Cabo Verde na prorrogação por 3 a 2 nesta sexta-feira, 3, repercutiu na imprensa vizinha pela dose de drama ao longo dos 120 minutos. Com o resultado, os argentinos avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo.
O jornal Olé classificou o placar como "sofrido" e ressaltou que a atuação da equipe do técnico Lionel Scaloni foi muito abaixo do esperado. "À seleção custou tudo e jogará com o Egito. O campeão precisa melhorar em tudo", escreveu.
O jornal La Nación destacou o nível da partida e que os argentinos ficaram perto de ser eliminados pela seleção africana "Triunfo e alívio. A Argentina quase perdeu a coroa em uma partida incrível, mas saiu na frente com muito sofrimento".
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Já o jornal Clarín descreveu a partida como "puro sofrimento" e ressaltou que os argentinos passaram por maus momentos em campo. "A seleção de Scaloni passou por maus bocados contra a seleção africana. Foi um apertado 3 a 2 com gols de Messi, Lisandro Martínez e Cuti Romero - a Fifa deu para Borges. O Egito o espera na terça-feira para uma vaga entre os oito primeiros."
A Argentina saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo, com Messi, que anotou seu sexto gol neste Mundial, o 19º dele na história das Copas. Na reta final do segundo tempo, Deroy Duarte empatou para Cabo Verde e levou o jogo para a prorrogação. Logo no início da primeira etapa do tempo extra, Lisandro Martínez deixou os argentinos novamente em vantagem. Mas na sequência Sidny Lopes Cabral marcou o gol que deixou tudo igual. E no segundo tempo da prorrogação, Cuti Romero contou com desvio de Borges para colocar a Argentina nas oitavas de final da Copa.
Na próxima fase, o adversário dos argentinos, atuais campeões do mundo, será o Egito. A partida será realizada na próxima terça-feira, 7, às 13 horas (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.