Sogra de astro da Nascar fez denúncia à polícia antes de atirar contra marido e neto, nos EUA

A sogra do astro da Nascar Jimmie Johnson ligou para a polícia e denunciou que havia "alguém com uma arma" na casa da família antes de matar o marido e o neto, de acordo com a polícia de Muskogee, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Terry Lynn Janway, de 68 anos, é suspeita de ter assassinado Jack Janway, de 69 anos, e Dalton Janway, de 11, antes de atirar contra si mesma, na noite de segunda-feira.

Segundo a polícia de Muskogee, os agentes foram acionados naquela noite para verificarem uma denúncia de "perturbação do sossego". Ao chegarem à casa da família, os policiais ouviram um único tiro e passaram a gritar para que a pessoa armada saísse da residência. Sem resposta, eles entraram na propriedade e encontraram os três corpos. Na sequência, as autoridades disseram que a vizinhança não estava sob ameaça.

Segundo o "NY Post", o corpo de Jack estaria no corredor da casa; o da mulher e do neto, num dos cômodos.

A polícia afirmou que Terry Lynn Janway é a principal suspeita do crime, registrado como homicídio seguido de suicídio. Os investigadores apuram o que motivou a mulher a disparar contra os parentes. Vizinhos e outros membros da família prestarão depoimento durante a investigação.

Jack e Terry são pais de Chandra Janway, mulher de Jimmie Johnson desde 2004.

Jimmie Johnson, um dos principais nomes da categoria, estava confirmado na corrida de rua da Nascar em Chicago neste fim de semana, mas a equipe dele anunciou que ele optou por se retirar do evento diante da tragédia familiar.



"A família Johnson pediu privacidade neste momento e nenhuma outra declaração será feita", afirmou a Legacy Motor Club.

Cunhada do piloto, Marianne Janway usou as redes sociais para relatar a dor diante da perda dos pais. Não se sabe se ele é a mãe de Dalton.

"Por favor, alguém me diga que isso não está realmente acontecendo. Por favor, Deus, alguém", escreveu no Facebook.

A tragédia ocorreu nove anos depois de um dos filhos de Jack e Terry, Jordan Jor-El Janway, morrer durante um acidente de paraquedismo. Aos 27 anos, ele bateu em dois outros saltadores durante uma queda livre em 2014 e não conseguiu abrir o paraquedas.

