Polêmica Sogro de Mané dá detalhes sobre casamento arranjado com noiva de 18 anos: 'Não estavam namorando' Jogador senegalês conheceu Aisha Tamba quando ela tinha 16, mas o pai já trabalhava com a família desde 2013

Ao contrário do que vinha sendo falado sobre o casamento do atacante senegalês Sadio Mané com Aisha Tamba, sua agora esposa, de 18 anos, eles não mantinham um relacionamento efetivo anteriormente. Segundo relevado pelo próprio pai da jovem, o empreiteiro Amadou Tamba, ambos se conheceram há cerca de dois anos e tiveram um casamento arranjado.

A cerimônia islâmica ocorreu no último domingo (7) na casa de Aisha, em Dacar, capital do Senegal. Curiosamente, o primeiro encontro entre eles aconteceu na residência da família do jogador do Al-Nassr e ex-Liverpool. O sogro de Mané conta que a filha tinha cerca de 16 anos.

— Um dia, minha esposa e Aisha visitaram a família (de Mané). Foi quando ela a encontrou pela primeira vez. Provavelmente, viu algo especial nela, assim como seus pais. Eles vieram me ver. Discutimos conforme a tradição, concordamos em tudo, e esperamos que esse dia acontecesse — disse Tamba, que acrescentou: — Eles não estavam namorando porque Aisha ainda era jovem.

Atualmente com 31 anos, Mané é 13 mais velho em relação à esposa. No país, a idade de consentimento para um casamento é 16, mas eles não se uniram logo. Antes, a família precisou se conhecer mias intimamente, mesmo que o sogro já os conhecesse desde 2013, pelo menos. Como profissional da construção, tocou projetos para a família do agora genro.

— Eu sabia que o Sadio e toda a sua família são pessoas muito boas e humildes. Ele é apenas o reflexo da família. Porém, como pai, precisei saber mais sobre ele, sua educação, sua fé em Deus, sua humildade... e passei a saber muito mais sobre ele ser uma boa pessoa — destacou Tamba.

— Nós conversamos muito sobre projetos, mas também sobre a vida em geral, e ele me ensinou muito, embora ainda seja jovem. Sabe muito sobre a vida. Por isso, não hesitei em aceitar seu pedido de casamento com Aisha — revelou o sogro de Mané.

Este foi o primeiro relacionamento que o astro senegalês assumiu publicamente. Sempre de jeito mais reservado, ele esperou a hora certa para que aparecesse alguém que agradasse seu perfil. Tamba completou dando um conselho para o jogador manter o relacionamento longevo.

— Gostaria de dizer a ele que o casamento não é fácil. Aconselharia a tratá-la como sua própria filha, sua própria irmã. Para apoiá-la — disse.

