mundo "Solteira mais cobiçada" dos Jogos de Inverno, atleta dos EUA diz ter recebido mais de 600 mensagens Novo vídeo de Sophia Kirkby divide seguidores entre incentivo ao foco esportivo e pedidos por mais atualizações durante as Olimpíadas

A atleta americana Sophia Kirkby, de 24 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar um novo vídeo direto da Vila Olímpica afirmando ter recebido mais de 600 mensagens após anunciar, de forma bem-humorada, que estava em busca de um namorado durante os Jogos Olímpicos de Inverno, na Itália. A postagem foi feita no domingo (8), um dia depois do vídeo inicial, e ampliou a repercussão entre seus cerca de 23 mil seguidores no Instagram.

Na nova publicação, Kirkby reage à enxurrada de mensagens e comentários, que variam entre o tom de brincadeira e manifestações de preocupação com seu desempenho esportivo. Parte dos seguidores se diverte com a situação e pede que a atleta continue atualizando os bastidores da experiência na vila, enquanto outros defendem que ela priorize a competição. “Concentre-se no seu evento primeiro, todas essas mensagens estarão lá depois de terminar. Mantenha-se forte e focado”, escreveu um usuário.

Repercussão cresce entre apoio e cautela

Desde o sábado (7), quando se autointitulou “a solteira mais cobiçada da Vila dos Atletas” e disse que mostraria como é “namorar durante as Olimpíadas”, Kirkby passou a relatar expectativas e situações do cotidiano olímpico ligadas à vida amorosa. A iniciativa despertou curiosidade, engajamento e debates sobre os limites entre exposição pessoal e concentração esportiva em um dos eventos mais importantes da carreira de um atleta.





Competidora do luge, modalidade em que os atletas descem pistas de gelo em alta velocidade deitados em um trenó estreito, guiado apenas com movimentos do corpo, Kirkby integra a equipe dos Estados Unidos e disputa a prova de duplas, categoria feminina que estreia nesta edição dos Jogos. Medalhista de prata e bronze em Campeonatos Mundiais, ela está baseada em Cortina d’Ampezzo com os demais atletas da modalidade.

A estreia da americana está prevista para esta quarta-feira (11), com treino oficial marcado para a véspera. Enquanto se aproxima do momento decisivo da competição, a atleta segue dividindo opiniões nas redes ao transformar a Vila Olímpica em palco não só de medalhas, mas também de histórias pessoais acompanhadas em tempo real por milhares de seguidores.

