A- A+

Futebol "Somos insaciáveis", diz Pepa, projetando voos maiores do Sport em 2025 Treinador comemorou primeiro título dele pelo Leão e vê equipe com margem de crescimento na temporada

O 45º título pernambucano da história do Sport. O sexto tricampeonato e o primeiro troféu do técnico Pepa no comando do clube. Na coletiva de imprensa após a conquista do Estadual - o Leão perdeu por 2x1 para o Retrô, na Ilha do Retiro, mas venceu por 4x2 nas penalidades -, o comandante destacou a emoção da conquista e pregou que o Leão seguirá “insaciável” para voos maiores na temporada.





“Faz sete meses que chegamos ao Recife e ao Sport. Recebi mais do que aquilo que deu. O apoio dos jogadores, direção e torcida. Sinto um apoio tremendo. Foi sofrida a forma que subimos, mas justa. Esse campeonato também foi sofrido, mas foi mais do que justo. No primeiro dia que entrei no CT, vi uma foto da conquista do bicampeonato. Olhava com o desejo de conquistar um troféu e agora conseguimos. Somos insaciáveis e temos margem para crescer”, afirmou.

Na avaliação do treinador, o Sport começou bem no início do jogo, mas perdeu a concentração no decorrer da partida por conta de fatores externos.

“Fizemos 30 minutos de um nível alto, mas depois a equipe ficou nervosa. Não gostei da arbitragem também. Deveríamos ter feito mais porque não a controlamos. Não podemos cair por questões de foco e concentração. Nos últimos dez minutos do primeiro tempo, baixamos de rendimento e, no segundo tempo, tivemos um gol mal anulado por um duelo normal. Não sei como o VAR chamou (a arbitragem). Mas ganhamos porque tivemos humildade e trabalhamos muito. Temos de dar os parabéns aos jogadores”, frisou.

O Sport volta a campo no domingo (6), contra o Palmeiras, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Compromisso que Pepa destacou a necessidade de contar com o apoio da torcida.

“Nossa torcida terá de perceber que não somos protagonistas (na Série A) como foi contra o São Paulo ou como será contra outras equipes. Não podemos desviar o nosso foco. O Brasileiro tem jogadores fortes. Fora de casa, devemos ter postura agressiva, de entrega e espírito. Em casa, precisamos do nosso 12º jogador. É o apelo que faço. Os torcedores nos empurram e temos de seguir crescendo na competição”, declarou.

Veja também