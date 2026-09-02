Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

"Somos uma equipe de operários", ressalta o técnico do Náutico

Hélio dos Anjos indicou que clube tem conseguido estabilidade mesmo disputando contra equipes de maior poderio financeiro

Reportar Erro
Hélio dos Anjos, técnico do NáuticoHélio dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

O técnico Hélio dos Anjos descreveu o Náutico como uma “equipe de operários” na Série B do Campeonato Brasileiro. Termo que ele utilizou para explicar o rendimento alvirrubro dentro do contexto dos investimentos financeiros dos demais integrantes da competição e da capacidade de conseguir resultados na busca por uma estabilidade que consiga fazer o clube sonhar com mais do que a permanência na divisão.

“Somos uma equipe de operários, dentro de uma competição que sabemos que o poderio (financeiro) de alguns times é maior que o nosso, mas em momento algum tivemos medo do enfrentamento”, afirmou o treinador. O Timbu tem uma folha salarial que gira em torno de R$ 2,5 milhões, o que deixaria o clube atrás de outros clubes da região, por exemplo, como Fortaleza, Ceará e Sport. 

Na 12ª posição, com 34 pontos, o Náutico voltou a ficar mais próximo do G6 do que do Z4. Mudança que passou pela sequência de sete jogos sem perder, mas que não tirou o discurso cauteloso do treinador.

“Estamos procurando concretizar a estabilidade na competição. Tivemos uma fase instável e temos de trabalhar com os pés no chão. Não é por somar pontos nos últimos sete jogos que estamos no ápice. Buscar estabilidade e buscar objetivos. Estamos agora mais próximos do grupo que está à frente do que o que está atrás. A busca da estabilidade é vencer mais um jogo em casa”, declarou.

O Náutico volta a campo na quinta-feira (3), contra o Botafogo-SP, no Esportes da Sorte Aflitos, pela 26ª rodada da competição. 

Leia também

• Técnico do Náutico prega paciência com utilização de pratas da casa

• Betão revela possibilidades de renovação com o Náutico para a próxima temporada

• Ex-lateral de Sport e Náutico acredita ser alvo de operação por "amizade com um dos investigados"

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter