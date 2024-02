Son faz golaço na prorrogação contra Austrália e Coreia do Sul vai às semis da Copa da Ásia; veja

A- A+

A Coreia do Sul se classificou para as semifinais da Copa da Ásia nesta sexta-feira (2), em Doha, no Catar, ao derrotar a Austrália por 2x1, com um gol de falta na prorrogação de sua estrela, Son Heung-min (104'), e disputará uma vaga na final contra a Jordânia.

Esta última seleção disputará as semifinais pela primeira vez em sua história após eliminar o Tajiquistão com uma vitória por 1x0 com um gol contra do zagueiro Vahdat Hanonov.

Comandados pelo técnico marroquino Hussein Ammouta, os jordanianos, que haviam sido eliminados duas vezes nas quartas de final, em 2004 e 2011, disputarão a vaga na grande final contra os sul-coreanos.

Assim como nas oitavas de final contra a Arábia Saudita, a Coreia do Sul, comandada pelo técnico alemão Jurgen Klinsmann, esteve perto da eliminação, após sofrer um gol de Craig Goodwin aos 42 minutos do primeiro tempo.

Mas os sul-coreanos empataram nos acréscimos com um pênalti convertido por Hwang Hee-chan (90'+6). Foi seu quarto gol nos descontos em cinco jogos disputados desde o início da competição.

Na prorrogação, Son Heung-min, em uma cobrança de falta magistral (104'), levou sua seleção às semifinais.

Tem como não torcer pra esse cara?



Esse golaço de falta que o Son fez pra Coréia do Sul foi na prorrogação e classificou a seleção contra a Austrália!



Coréia do capitão Son tá nas semifinais da Copa da Ásia e enfrenta a Jordâniapic.twitter.com/0cVel4z1zl — Doctor Tips (@DoctorTips_) February 2, 2024

As coisas se complicaram ainda mais para os australianos quando Aiden O'Neill foi expulso, um minuto depois, por cometer uma falta dura.

Na outra parte do chaveamento, as quartas de final serão disputadas neste sábado.

O Japão enfrentará o Irã enquanto o atual campeão e anfitrião Catar terá pela frente o Uzbequistão.

