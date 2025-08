A- A+

Futebol Son Heung-min chega a Los Angeles em uma das maiores contratações da MLS Son, tem 33 anos e marcou 173 gols em 454 jogos com a camisa do ex-clube, o Tottenham Hotspur

Em uma das negociações mais impactantes da MLS nos últimos anos, o Los Angeles FC anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação do astro sul-coreano Son Heung-min, que estava no Tottenham.

Son, de 33 anos, se comprometeu com a franquia de Los Angeles até o final da temporada de 2027, com opção de extensão do contrato até 2029, de acordo com um comunicado.

O Los Angeles FC (LAFC) não divulgou o valor que pagará pelo ex-capitão do Tottenham, mas pode atingir um recorde de cifra na MLS.

De acordo com a mídia americana, a transferência deve girar em torno de US$ 26 milhões (cerca de R$ 142 milhões pela cotação atual), superando o recorde anterior de US$ 22 milhões (aproximadamente R$ 120 milhões) que o Atlanta United pagou pelo atacante marfinense Emmanuel Latte Lath no início deste ano.

“Estou extremamente orgulhoso de me juntar ao LAFC, um clube com grandes ambições em uma das cidades esportivas mais icônicas do mundo”, disse Son no comunicado. "Los Angeles tem uma rica história de campeões e estou aqui para ajudar a escrever o próximo capítulo".

“Sonny é um ícone global e um dos jogadores mais dinâmicos e talentosos do futebol mundial”, disse John Thorrington, copresidente e gerente geral do LAFC. "Estamos orgulhosos por ele ter escolhido Los Angeles para o próximo capítulo de sua carreira extraordinária".

A operação foi concretizada um dia após a chegada ao Los Angeles de Son, que comparou ao estádio do LAFC na noite de terça-feira para assistir à vitória por 2 a 1 sobre o Tigres, do México, pela Copa das Ligas.

O time californiano convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira, onde deverá apresentar o astro sul-coreano.

- Novo ícone da MLS -

Autor de 173 gols em 454 jogos com a camisa do 'Spurs', Son vai se tornar uma das figuras mais renomadas da MLS, cuja atração absoluta continua sendo o astro argentino Lionel Messi.

A liga norte-americana também recebeu em julho o argentino Rodrigo De Paul, que se juntou ao Inter Miami de Messi, e nesta quarta-feira o Vancouver Whitecaps anunciou a contratação do meia alemão Thomas Müller.

O esforço financeiro do LAFC para contratar Son confirma sua ambição de permanecer como um dos tempos de ponta da MLS, após conquistar seu primeiro título em 2022 e chegar a final um ano depois.

A nova franquia de Los Angeles, entre outros, inclui a lenda do basquete Earvin 'Magic' Johnson e o ator Will Ferrell, teve jogadores como o mexicano Carlos Vela, o galês Gareth Bale e o italiano Giorgio Chiellini se juntando ao seu elenco nos últimos anos.

Sua última grande aposta, no entanto, não deu certo.

O atacante Olivier Giroud, campeão do Mundo com a França em 2018, foi para o Lille em julho, após um ano em que não conseguiu nem sequer uma vaga na equipe titular da Califórnia.

Outro francês, Hugo Lloris, está firmemente implementado no objetivo do LAFC e ajudará Son a se adaptar rapidamente. Ele jogou com ele por oito temporadas no Tottenham e foi finalista da Liga dos Campeões da Europa de 2019.

O atacante asiático, que disputou três campeonatos mundiais (2014, 2018 e 2022), fará dupla com o gabonês Denis Bouanga no ataque do LAFC, que tenta virar a página do desempenho decepcionante na recente Copa do Mundo de Clubes, onde foi eliminado na primeira fase.

Na MLS, o time ocupa a sexta posição na Conferência Oeste após 22 rodadas disputadas.

- Impacto comercial -

Além do reforço no plano esportivo, a chegada de Son também pode representar um enorme impulso comercial para o horário californiano.

Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, abriga a maior comunidade sul-coreana fora do país, com mais de 300 mil pessoas, segundo o Pew Research Center.

Na terça-feira, um grupo de fãs liberados se reuniu no aeroporto de Los Angeles para receber seu ídolo.

"Son é imensamente importante para mim. Eu costumava acordar às 5 ou 6 da manhã para vê-lo jogar na Inglaterra", disse à AFP Jun Kwon, um torcedor de 19 anos.

"Ele vai mudar as coisas aqui. Meu pai e eu, que não temos nenhum interesse na MLS, já estamos conquistados", disse o torcedor, veste uma camisa dourada e preta do LAFC comprada de manhã e com o nome do jogador estampado.

Um dos maiores jogadores da história do Tottenham, Son encerrou uma década em Londres, com seu tão aguardado primeiro título com a camisa do Spurs em maio, a Liga Europa, ao derrotar o Manchester United na final.

O atacante, que herdou a proteção de capitão em 2023 após a saída do atacante inglês Harry Kane para o Bayern de Munique, veio perdendo o destaque no Tottenham desde a temporada passada, chegando inclusive a iniciar algumas partidas como reserva.

