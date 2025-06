Sonho 'congelado': Groenlândia é barrada de jogar futebol de seleções pela Concacaf

A- A+

A Groenlândia, maior ilha do mundo e território dinamarquês com paisagens majoritariamente cobertas por gelo, teve seu pedido para ingressar no futebol de seleções de forma oficial negado. A Concacaf, confederação que rege o esporte na América do Norte, Central e Caribe, rejeitou por unanimidade o pedido da federação groenlandesa, frustrando o desejo de 57 mil habitantes, 76 clubes e 5.500 jogadores federados.

Segundo o jornal português A Bola, a decisão, tomada em congresso da Concacaf, foi comunicada através de um comunicado que indicou uma "avaliação minuciosa" e respeito aos estatutos da confederação.

A Groenlândia, embora geograficamente na América do Norte, pertence à Dinamarca e possui um status similar ao das Ilhas Faroé, que competem na UEFA e FIFA.

No entanto, uma regra da Uefa instituída após a aprovação das Ilhas Faroé exige que novos membros sejam países reconhecidos pelas Nações Unidas, o que não é o caso da Groenlândia.

Apesar da Concacaf autorizar a entrada de territórios ultramarinos não independentes (como Bonaire, Sint Maarten, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica e Saint Martin – não reconhecidos pela FIFA), a Groenlândia não conseguiu.

Além das questões burocráticas e de reconhecimento político, o futebol na Groenlândia enfrenta desafios climáticos significativos.

Com apenas cinco meses do ano propícios para o jogo ao ar livre e a impossibilidade de manter gramados naturais devido ao inverno rigoroso, as partidas são disputadas em campos de terra batida ou relva artificial.

Veja também