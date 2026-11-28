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Um sonho de criança realizado. Foi dessa maneira que o gigante Carlos Miguel sintetizou o sentimento de conquistar pela primeira vez a Copa Libertadores em sua carreira. Não bastasse isso, a campanha ainda transformou o goleiro de 2,04 m em um dos grandes nomes do título sobre o Estudiantes na tarde deste sábado, em Montevidéu.



"Sonho de criança. Ser campeão da Libertadores... olha não estou acreditando", afirmou ainda no gramado em meio à festa dos torcedores nas arquibancadas e dos seus companheiros no gramado do estádio Centenário.



Antes mesmo de exaltar os companheiros e falar da trajetória até a final, o jogador abriu espaço para fazer um desabafo que teve com foco no lado pessoal. "Quero dedicar esse título aos meus pais, que não estão mais aqui, e também ao tio Mauro, que está no céu. Espero que eles estejam com orgulho de mim", afirmou o goleiro.



Aliás, ele entrou em campo como um dos grandes trunfos de Abel Ferreira por tudo o que fez nesta Libertadores. Carlos Miguel brilhou nas quartas de final da competição quando defendeu dois pênaltis na disputa contra a LDU, e repetiu a dose na semifinal



Após o empate no agregado dos dois jogos com o Fluminense, ele cresceu no momento das penalidades e foi mais uma vez decisivo ao pegar o chute de Nonato e garantir a vitória de 5 a 3 nas cobranças de pênalti.



"Agradeço a todo mundo, desde os funcionários. Tivemos muito foco para chegar até aqui, deixamos de fazer coisas que gostamos e finalmente conseguimos chegar para ser campeão", comentou o goleiro que teve como ponto alto no jogo uma defesa incrível no segundo tempo.



Logo após o gol de Ramón Sosa, ele operou um milagre ao mergulhar no canto direito e defender uma finalização de bicicleta de Gui Carrillo, evitando o empate. "Estava ligado o tempo todo e foi realmente uma grande defesa", disse.

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