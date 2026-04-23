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Tecnologia

Sony apresenta robô capaz de vencer jogadores de elite no tênis de mesa

Sistema chamado "Ace" reage em frações de segundo e supera desempenho de modelos anteriores

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Sony apresenta robô capaz de vencer jogadores de elite no tênis de mesaSony apresenta robô capaz de vencer jogadores de elite no tênis de mesa - Foto: Reprodução

Robôs já conseguem correr maratonas e lutar boxe — agora, também vencem jogadores de elite de tênis de mesa. A afirmação é da unidade de inteligência artificial da Sony, que publicou na quinta-feira um estudo na revista Nature.

A empresa desenvolveu um braço robótico equipado com IA capaz de empunhar uma raquete e responder à velocidade e aos efeitos típicos do esporte em nível profissional.

Batizado de “Ace”, o sistema tem dimensões de uma mesa de pingue-pongue e consegue tomar decisões em frações de segundo, com movimentos rápidos e precisos, segundo a Sony AI.

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O robô foi testado contra cinco jogadores de elite e dois profissionais. De acordo com a empresa, venceu três das cinco partidas contra atletas de alto nível, enquanto os demais jogos foram considerados equilibrados.

Evolução após testes iniciais
Mesmo após a submissão do estudo, o desempenho do robô continuou a evoluir. Segundo a Sony, versões mais recentes passaram a vencer também jogadores profissionais, com golpes mais rápidos, posicionamento mais agressivo e trocas de bola mais intensas.

A empresa afirma que o avanço representa um marco no desenvolvimento de sistemas capazes de operar em ambientes físicos complexos. “Ao resolver um problema que exige percepção e controle em tempo real excepcionais, esta pesquisa estabelece as bases para sistemas de IA que podem operar de forma segura e confiável em ambientes físicos dinâmicos”, destacou.

Modelos anteriores de robôs conseguiam apenas manter trocas de bola em nível amador. Para Peter Stone, cientista-chefe da Sony AI, o novo patamar abre caminho para aplicações mais amplas. “Quando a IA consegue operar no nível de um especialista humano nessas condições, abre-se a porta para uma classe completamente nova de aplicações no mundo real que antes estavam fora do nosso alcance”, afirmou.

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