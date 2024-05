A- A+

Surf Sophia Medina e Jadson André participam de etapa do Dream Tour de surfe, em Pernambuco O início da temporada 2024 do Dream Tour acontece na praia do Cupe, a partir do dia 28 de maio

O início da temporada 2024 do Dream Tour está confirmado para acontecer em Porto de Galinhas, litoral de Ipojuca, no próximo dia 28, e já estão definidos os dois atletas wildcards da primeira etapa. O potiguar Jadson André e a paulista Sophia Medina foram convidados para participar da competição, que acontece na praia do Cupe.

Considerada paradisíaca, o local conta com uma área abrigada pela presença de pedras e com ondas tubulares que serão palco para mais um show de surfe. Estão inscritos competidores de todo o Brasil que buscam, além da pontuação dentro do ranking da Divisão Principal do Circuito Brasileiro da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), a maior premiação da modalidade no país – são R$ 400 mil em premiações.

Sophia Medina, de 19 anos, começou a surfar aos 8, inspirada pelo seu irmão Gabriel Medina e já acumula títulos como Campeã Panamericana do ISA 2022 e Campeã Sul-americana da temporada 2021/2022 da Liga Mundial de Surfe, além do título da etapa do Corona Dream Tour Floripa 2023.

“Será uma experiência ótima participar do Dream Tour mais uma vez. Eu ainda não surfei no local, mas tenho certeza que teremos boas ondinhas já que é uma praia de beach break. Estou feliz de ter a oportunidade de competir baterias com as melhores do Brasil e espero que todos tenham bons tempos na competição”, comentou Sophia.

Nascido e criado na Vila de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, Jadson André, de 34 anos, acumula títulos como os de Campeão Brasileiro em 2018, Campeão Mundial Júnior em 2007, Campeão da etapa Brasil do Circuito Mundial, que aconteceu em Santa Catarina, em 2010 e Campeão da etapa classificatória do Circuito Mundial em Durban, na África do Sul, em 2009, além de seus outros diversos resultados durante os 13 anos que esteve na elite do surfe mundial.

“Estou muito feliz por competir o Circuito Brasileiro que é super disputado e incrível. Com certeza o mais forte do mundo. Além de surfar na praia do Cupe, um dos picos mais constantes do Nordeste”, comentou Jadson.

"A escolha deste paraíso no litoral de Pernambuco é emblemática. Borete oferece ondas incríveis para uma competição, assim como um reconhecimento da riqueza e diversidade do nosso litoral. Estamos gratos pela oportunidade de compartilhar esse espetáculo com os fãs, atletas e toda a comunidade do surfe nacional. Que esta etapa inaugural do Dream Tour 2024 seja marcada não apenas por grandes performances nas ondas, mas também por momentos de camaradagem, superação e conexão com a natureza”, diz Geraldinho Cavalcanti, Diretor de Relações Institucionais da CBsurf.

