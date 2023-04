A- A+

Futebol Sorrindo e de óculos escuros, Sampaoli desembarca no Rio e não fala com torcida nem imprensa Por volta das 10h20, o treinador deixou o aeroporto rapidamente e entrou numa van que o aguardava na saída do desembarque

Jorge Sampaoli, o novo técnico do Flamengo, já está no Rio de Janeiro. O argentino, ex-treinador do Sevilla, desembarcou na cidade na manhã deste domingo e não falou com torcedores nem jornalistas. Ele estava sorridente e usava óculos escuros. Ele saiu rapidamente e entrou em uma van que o aguardava na saída do aeroporto.

Ele vai assistir a estreia do Flamengo contra o Coritiba, às 16h, no Campeonato Brasileiro no Maracanã e comandará a equipe na quarta-feira, contra o Ñublense, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Serão apenas dois dias de treinamento antes de Sampaoli mandar a campo a sua primeira escalação.

O desembarque no aeroporto internacional do Galeão foi tranquilo. Poucos torcedores estiveram no local para recebê-lo.

Sampaoli encontra o clube sob pressão depois de perder três jogos seguidos e cinco títulos nessa temporada. Torcedores penduraram faixas no CT nos últimos dois dias, pedindo a saída da diretoria do clube. O Flamengo foi derrotado na semifinal do Mundial de Clubes e nas finais da Recopa, Recopa Sul-americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Ele chega com três competições para disputar: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Sampaoli chega ao clube carioca com seis integrantes em sua comissão técnica e iniciará os trabalhos de treinamento na segunda-feira, por isso optou por não comandar a equipe do banco de reservas. O interino Mario Jorge estará do lado de fora das quatro linhas pela segunda e última vez.

Entre os membros da sua equipe estão Gabriel Andreata, visto como braço-direito do treinador argentino e que tinha a função de gerente de futebol nas passagens pelo Atlético-MG e Santos, mas no Rubro-Negro será coordenador. Além de Gabriel, a comissão terá: Pablo Fernández e Marcos Fernández (preparadores físico) e Diogo Meschine (auxiliar técnico), Cristian Roberto Aran (auxiliar técnico) e Ezequiel Scher (analista de desempenho).

A comissão técnica não gerará impacto adicional nos custos rubro-negros. É que o Flamengo já fechou o pacote completo na negociação com Sampaoli. O treinador assinou até o final de 2024.

