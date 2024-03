Sorteio coloca Brasil no grupo da Itália, Holanda e Bélgica na Copa Davis

A- A+

O Brasil caiu no Grupo A da Copa Davis com a cabeça de chave Itália, atual campeã do emblemático torneio, além de Holanda e Bélgica, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira (19) em Londres.

Os jogos da equipe brasileira, capitaneada por Jaime Oncins, serão realizados entre os dias 10 e 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha, na Itália.

Com Rafael Matos, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Thiago Monteiro, o Brasil conseguiu se classificar para as finais do torneio pela primeira vez desde que foi adotado o novo formato e terá pela frente a Itália de Jannik Sinner.

Os demais grupos terão confrontos nas mesmas datas mas em outros países.

Entre os sul-americanos, a Argentina viajará a Manchester para enfrentar Grã-Bretanha, Canadá e Finlândia no grupo D.

Já o Chile vai jogar em Zhuhai, na China, contra Alemanha, Estados Unidos e Eslováquia.

Na outra chave desta fase, a B, a Espanha receberá em Valência a Austrália (atual vice-campeã), França e República Tcheca, naquele que é considerado o 'Grupo da Morte'.

A fase final reunirá oito equipes no Palácio Desportivo José María Martín Carpena, em Málaga (Andaluzia, sul da Espanha), de 19 a 24 de novembro.

Os dois primeiros de cada grupo se classificarão para essa fase final.

- Resultado do sorteio da fase de grupos da Copa Davis:

Grupo A (em Bologna, ITA): Itália (campeã), Holanda, Bélgica, Brasil

Grupo B (em Valência, ESP): Espanha, Austrália (vice-campeã), República Tcheca, França

Grupo C (em Zhuhai, CHN): Alemanha, Estados Unidos, Eslováquia, Chile

Grupo D (em Manchester, GBR): Grã-Bretanha, Canadá, Finlândia, Argentina

