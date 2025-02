Sorteio da Copa do Brasil: confira adversários de Náutico, Retrô e Sport na primeira fase

A- A+

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que acontecerão entre os dias 19 e 26 de fevereiro, envolvendo 80 clubes.

Representantes pernambucanos no mata-mata nacional, Náutico, Retrô e Sport conheceram os adversários na abertura da competição.

O Náutico vai pegar o Santa Cruz/RN - homônimo ao rival dos pernambucanos. O duelo será em Natal. Em caso de classificação, o Timbu encara Maranhão ou Vitória na etapa seguinte, em embate a ser disputado em São Luís/MA ou Salvador/BA.

O Retrô enfrenta o Jequié/BA, no Waldomirão, em Jequié, no interior da Bahia. Se avançar, encara ASA/AL ou Atlético Goianiense/GO fora de casa na segunda fase.



O Sport encara o Operário de Várzea Grande/MT, em Mato Grosso, no estádio Dito Souza. Na segunda fase, caso se classifique, o Leão enfrentará Rio Branco/ES ou Novorizontino/SP, em jogo único na Ilha do Retiro.

Em 2025, vale salientar, a competição teve uma mudança no regulamento. Antes, as equipes dos potes A, B, C e D jogavam como visitante, tendo a vantagem de classificação com um empate em jogo único.

Na atual edição haverá disputa de pênaltis em caso de resultado de igualdade - foi mantido o mando de campo da equipe pior posicionada no ranking de clubes da CBF.



Classificados

Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Paysandu, CRB, Santos estão garantidos na terceira fase do torneio.

Os oito primeiros conquistaram a vaga por meio do Brasileirão. O rubro-negro carioca entrou por ser o atual campeão do torneio. O Papão por ser o ganhador da Copa Verde. O Galo foi vice-campeão da Copa do Nordeste e o Peixe herdou a vantagem via título da Série B do Campeonato Brasileiro 2024.

No total, serão mais de R$ 500 milhões distribuídos aos 92 clubes participantes da Copa do Brasil 2025, sendo R$ 110 milhões para o campeão e vice.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Chave 1

Asa-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Chave 2

Tuna Luso/PA x Sampaio Corrêa

Boavista x CSA

Chave 3

União/MT x Vasco

Barcelona/RO x Nova Iguaçu

Chave 4

Humaitá/AC x Operário/PR

CSE/AL x Tombense/MG

Chave 5

Pouso Alegre/MG x Athletico

Guarany/RS x Altos/PI

Chave 6

Ceilândia/DF x Coritiba

Maracanã/CE x Ferroviário/CE

Chave 7

Porto Velho/RO x Cuiabá/MT

Capital/DF x Portuguesa/RJ

Chave 8

Sergipe/SE x Ceará

Parnahyba/PI x Confiança

Chave 9

Maringá/PR x Juventude

União/TO x América/RN

Chave 10

Concórdia/SC x Ponte Preta

Portuguesa x Botafogo/PB

Chave 11

São Raimundo/RR x Grêmio

Barcelona/BA x Athletic

Chave 12

Maranhão x Vitória

Santa Cruz/RN x Náutico

Chave 13

Sousa/PB x Red Bull Bragantino

Oratório/AP x São José/RS

Chave 14

Operário/MS x Criciúma

Grêmio Sampaio/RR x Remo

Chave 15

Cascavel/PR x América/MG

Votuporanguense/SP x Aparecidense/GO

Chave 16

Inter de Limeira/SP x Vila Nova/GO

Rio Branco/ES x Amazonas

Chave 17

Tocantinópolis x Atlético/MG

Independência/AC x Manaus

Chave 18

Trem/AP x Brusque/SC

Olaria/RJ x ABC/RN

Chave 19

Águia de Marabá/PA x Fluminense

Dourados/MS x Caxias/RS

Chave 20

Operário/MT x Sport

Rio Branco/ES x Novorizontino/SP

