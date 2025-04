A- A+

Copa do Brasil CBF define data de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja data e horário Náutico e Retrô são os representantes de Pernambuco na sequência da competição

Representantes de Pernambuco vivos na disputa da Copa do Brasil, Náutico e Retrô vão conhecer seus adversários da sequência do torneio nesta semana. A CBF confirmou que fará o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da terceira fase nesta quarta-feira (9), às 15h, no Rio de Janeiro. O canal da entidade no YouTube vai transmitir o evento.

Diferente das fases anteriores, a partir de agora os duelos serão disputados em formato de ida e volta. As partidas estão previstas para acontecer nos dias 30 de abril e 21 de maio.

Além dos 20 clubes presentes desde o início da Copa do Brasil, outros 12 vão ingressar no mata-mata nesta fase. São eles Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro.

Divisão dos potes da Copa do Brasil

Os potes para o sorteio serão divididos em dois. Cada um com 16 equipes. Os clubes melhores ranqueados formam o pote 1. Em meio aos adversários vivos na competição, Náutico e Retrô figuram no pote 2.

Times do pote 1:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Times do pote 2

Ceará

CRB

Brusque

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Maringá-PR

Novorizontino

Criciúma

Botafogo-PB

Operário-PR

Retrô

Capital-DF

Maracanã-CE

Vila Nova-GO

CSA

