Sorteio Com presenças de Náutico e Sport, Copa do Nordeste define grupos nesta quinta; veja onde assistir São 16 equipes em busca do principal título regional do Brasil

Com a definição dos 16 clubes classificados após a fase preliminar, a Copa do Nordeste sorteia nesta quinta-feira (18) a divisão dos dois grupos. O evento começa a partir das 19h30 e será realizado no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína, em Teresina.

Formato do sorteio

A Copa do Nordeste de 2024 segue o mesmo modelo das últimas edições. Os 16 classificados foram separados em quatro potes- com quatro participantes- a partir da posição de cada um deles no ranking de clubes da CBF.

Duas equipes do pote vão para o grupo A, enquanto os outros dois ficam no grupo B. Isso se repete nos quatro potes do sorteio.

Os confrontos da primeira fase acontece entre equipes de grupos diferentes. Para favorecer os clássicos estaduais, clubes da mesma melhores ranqueados federação não podem ficar no mesmo grupo. Assim, já é possível garantir que Sport e Náutico- representantes pernmabucanos- estarão em grupos distintos.

Veja os potes para o sorteio:

Pote 1:

Fortaleza (7º);

Ceará (14º);

Bahia (15º);

Sport (26º).



Pote 2:

Náutico (27º);

CRB (29º);

Vitória (37º);

ABC (44º).



Pote 3:

Botafogo-PB (56º);

América-RN (57º);

Altos (58º);

Juazeirense (62º).



Pote 4:

Treze (79º);

Itabaiana (106º);

River-PI (106º);

Maranhão (205º).

A Copa do Nordeste divide as cotas financeiras por cada momento da competição. A primeira fase conta com quantias distintas a depender do pote da equipe. Veja os valores:

Pote 1: R$ 3.363.607;

Pote 2: R$ 2.522.705;

Pote 3: R$ 1.997.142;

Pote 4: R$ 1.261.352.

No mata-mata, a diferença financeira por pote é excluída e todas as equipes recebem os mesmos valores financeiros por avançar de fase.

Quartas de final: R$ 525.563;

Semifinal: R$ 735.789;

Vice-campeão: R$ 1.366.465;

Campeão: R$ 2.102.254.

Onde assistir o sorteio da Copa do Nordeste?

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste terá transmissão da ESPN (TV fechada), Nosso Futebol (TV fechada) e os canais da CBF e TV Jornal no youtube.

