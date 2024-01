A- A+

Futebol Sorteio da CBF define grupos da Copa do Nordeste; veja quem Sport e Náutico enfrentam Competição começa no dia 4 de fevereiro, com finais previstas para acontecer em junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta (18), em Teresina, no Piauí, o sorteio que definiu os grupos da Copa do Nordeste 2024. Na competição, Pernambuco terá dois participantes, com Náutico e Sport buscando o título regional - Retrô e Santa Cruz foram eliminados na etapa preliminar. A competição começa dia 4 de fevereiro, com a grande final no dia 9 de junho.

O Sport ficou no Grupo A, ao lado de Ceará, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, River-PI e Maranhão. O Náutico está no B, junto com Bahia, Fortaleza, ABC, Juazeirense-BA, Altos-PI, Treze-PB, e Itabaiana-SE.

Na primeira fase, os clubes do Grupo A enfrentarão os do Grupo B em turno único. Após o término da etapa estarão classificados para o mata-mata os quatro primeiros colocados de cada um dos dois blocos.

Nas quartas de final e semifinal, as classificações acontecerão em jogo único, passando quem levar a melhor no tempo normal ou nas penalidades. Os confrontos serão da seguinte forma: 1º A x 4º A, 2º B x 3º B, 1º B x 4º B e 2ºA x 3º A. Os ganhadores dos dois primeiros blocos se enfrentam na fase posterior, assim como os vencedores do terceiro e quarto.

A decisão, porém, será no modelo de ida e volta, com o segundo duelo decisivo com mando da equipe de melhor campanha entre os finalistas. O ganhador da Copa do Nordeste terá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2025.

Histórico dos pernambucanos

O Sport é tricampeão da Copa do Nordeste, com conquistas nos anos de 1994, 2000 e 2014. Nos dois anos anteriores, o Leão foi finalista, mas perdeu para a dupla de cearenses, com os vice-campeonatos perante Ceará (2023) e Fortaleza (2022). O Náutico, por outro lado, nunca venceu o Nordestão. Na edição passada, o Timbu foi eliminado nas quartas de final para o ABC.

