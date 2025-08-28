A- A+

Futebol europeu Sorteio da Champions League: veja cofrontos definidos O principal torneio de clubes da Europeu segue com o modelo da última temporada, com 36 equipes disputando uma fase única

Os confrontos da fase de liga da Champions League 2025/26 foram definidos em sorteio pela Uefa, nesta quinta-feira (28).

O modelo da última temporada segue mantido com uma fase única de 36 times. Os classificados foram divididos em quatro potes.

Cada equipe jogará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora de casa. Os duelos são contra dois times de cada pote.

Confira os jogos dos times do pote 1:

Bayern de Munique: Chelsea (C); PSG (F); Club Brugge (C); Arsenal (F); Sporting (C); PSV (F); Union SG (C); Pafos (F).

Chelsea: Barcelona (C); Bayern de Munique (F); Benfica (C); Atalanta (F); Ajax (C); Napoli (F); Pafos (C); Qarabag (F).

Real Madrid: Manchester City (C); Liverpool (F); Juventus (C); Benfica (F); Olympique Marselha (C); Olympiacos (F); Monaco (C); Kairat (F).

Inter: Liverpool (C); Borussia Dortmund (F); Arsenal (C); Atletico de Madrid (F); Slavia Praga (C); Ajax (F); Kairat (C); Union SG (F).

Borussia Dortmund: Inter (C); Manchester City (F); Villarreal (C); Juventus (F); Bodo (C); Tottenham (F); Athletic Bilbao (C); Copenhagen (F).

Liverpool: Real Madrid (C); Inter (F); Atletico de Madrid (C); Eintratcht Frankfurt (F); PSV (C); Olympique Marselha (F); Qarabag (C); Galatasaray (F).

Barcelona: Paris (C); Chelsea (F); Eintracht Frankfurt (C); Club Brugge (F); Olympiacos (C); Slavia Praga (F); Copenhagen (C); Newcastle (F).

PSG: Bayern de Munique (C); Barcelona (F); Atalanta (C); Bayer Leverkusen (F); Tottenham (C); Sporting (F); Newcastle (C); Athletic Bilbao (F).

Manchester City: Borussia Dortmund (C); Real Madrid (F); Bayer Leverkusen (C); Villarreal (F); Napoli (C); Bodo (F); Galatasaray (C); Monaco (F).

*(C) são os jogos em casa e (F) os jogos fora de casa.

Veja os jogos das equipes do Pote 2:

Veja os jogos das equipes do Pote 3:

Veja os jogos das equipes do Pote 4:

