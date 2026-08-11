Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e regras da definição das quartas de final

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, nesta terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), o sorteio da fase de quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontece na sede da entidade no Rio de Janeiro e terá transmissão do SporTV e da CBF TV.



Ao todo, quatro confrontos envolvendo oito clubes serão definidos na capital carioca. De acordo com a CBF, os jogos das quartas estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.



Além dos duelos, o sorteio irá construir todo o chaveamento até a decisão do torneio, que está marcada para 6 de dezembro. Os mandos de campo das partidas também serão definidos no evento.

Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os últimos participantes no mata-mata da Copa do Brasil. Campeão no ano passado, o Corinthians foi eliminado nas oitavas e não poderá defender seu título.



Uma novidade nas quartas será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático, que já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Nove das 10 regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda, 10, também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.



SAIBA TUDO SOBRE O SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

DATA: 11/08/2026 (terça-feira)

HORÁRIO: 11h (de Brasília)

LOCAL: Sede da CBF, no Rio de Janeiro



ONDE ASSISTIR AO SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

CBF TV (YouTube)



CLUBES CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS DA COPA DO BRASIL

Atlético-MG

Cruzeiro

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

Vasco

Vitória

Veja também