Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja que horas começa e onde assistir
Cerimônia acontecerá nesta sexta (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos
O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília). O evento, que também definirá os caminhos das seleções até a grande final, acontece no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da CazéTV, da GE TV e da Fifa+.
Com 42 dos 48 times classificados para a Copa do Mundo de 2026, as seleções foram divididas conforme o ranking da entidade e com isso o Brasil se garantiu no pote 1 e será cabeça de chave na competição.
As nove seleções mais bem colocadas junto dos anfitriões Canadá, México e Estados Unidos formaram o pote 1. As 12 equipes seguintes mais bem classificadas foram alocadas no pote 2, seguidas pelas 12 próximas no pote 3. O pote 4 incluirá as seis equipes subsequentes mais bem ranqueadas, além dos seis que se classificarão pela repescagem.
Haverá um limite de duas seleções da Europa por grupo. Em cada pote, os times de maior ranking ficarão em chaves opostas no sorteio, e o mesmo se aplica à terceira e quarta seleções do ranking. Por exemplo, Espanha e Argentina ficarão em caminhos opostos e os dois só poderiam se enfrentar em uma possível final, caso vençam suas chaves.
Como será feito o sorteio da Copa do Mundo?
Os quatro potes representando as seleções serão identificados como potes 1 a 4. Cada pote terá 12 bolas com o nome de cada equipe classificada.
O sorteio começará com os três países-sede, com a bola verde representando o México sendo sorteada primeiro. O México será colocado no Grupo A como A1. Em seguida, a bola vermelha representando o Canadá será sorteada e colocada no Grupo B como B1. Depois, a bola azul representando os EUA será sorteada e colocada no Grupo D como D1.
Após o sorteio das três seleções anfitriãs, o sorteio continuará com as nove equipes restantes do pote 1.
Depois que todas as seleções do pote 1 forem distribuídas em seus respectivos grupos, o sorteio seguirá com as equipes dos potes 2, 3 e 4, nessa ordem, esvaziando completamente cada pote antes de avançar para o próximo.
O sorteio será concluído quando todas as seleções do pote 4 tiverem sido alocadas em um grupo.
Confira os potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026
Pote 1
Estados Unidos
México
Canadá
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Holanda
Bélgica
Alemanha
Pote 2
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irã
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália
Pote 3
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa do Marfim
Uzbequistão
Catar
Arábia Saudita
África do Sul
Pote 4
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçao
Haiti
Nova Zelândia
Repescagem Uefa 1 (Italia, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia)
Repescagem Uefa 2 (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)
Repescagem Uefa 3 (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
Repescagem Uefa 4 (Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda)
Repescagem mundial 1 (Nova Caledônia, Jamaica ou Congo)
Repescagem mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)