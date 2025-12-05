A- A+

Copa do Mundo 2026 Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja que horas começa e onde assistir Cerimônia acontecerá nesta sexta (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília). O evento, que também definirá os caminhos das seleções até a grande final, acontece no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da CazéTV, da GE TV e da Fifa+.

Com 42 dos 48 times classificados para a Copa do Mundo de 2026, as seleções foram divididas conforme o ranking da entidade e com isso o Brasil se garantiu no pote 1 e será cabeça de chave na competição.

As nove seleções mais bem colocadas junto dos anfitriões Canadá, México e Estados Unidos formaram o pote 1. As 12 equipes seguintes mais bem classificadas foram alocadas no pote 2, seguidas pelas 12 próximas no pote 3. O pote 4 incluirá as seis equipes subsequentes mais bem ranqueadas, além dos seis que se classificarão pela repescagem.

Haverá um limite de duas seleções da Europa por grupo. Em cada pote, os times de maior ranking ficarão em chaves opostas no sorteio, e o mesmo se aplica à terceira e quarta seleções do ranking. Por exemplo, Espanha e Argentina ficarão em caminhos opostos e os dois só poderiam se enfrentar em uma possível final, caso vençam suas chaves.

Como será feito o sorteio da Copa do Mundo?

Os quatro potes representando as seleções serão identificados como potes 1 a 4. Cada pote terá 12 bolas com o nome de cada equipe classificada.

O sorteio começará com os três países-sede, com a bola verde representando o México sendo sorteada primeiro. O México será colocado no Grupo A como A1. Em seguida, a bola vermelha representando o Canadá será sorteada e colocada no Grupo B como B1. Depois, a bola azul representando os EUA será sorteada e colocada no Grupo D como D1.

Após o sorteio das três seleções anfitriãs, o sorteio continuará com as nove equipes restantes do pote 1.

Depois que todas as seleções do pote 1 forem distribuídas em seus respectivos grupos, o sorteio seguirá com as equipes dos potes 2, 3 e 4, nessa ordem, esvaziando completamente cada pote antes de avançar para o próximo.

O sorteio será concluído quando todas as seleções do pote 4 tiverem sido alocadas em um grupo.

Confira os potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Pote 1

Estados Unidos

México

Canadá

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

Pote 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

Pote 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçao

Haiti

Nova Zelândia

Repescagem Uefa 1 (Italia, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia)

Repescagem Uefa 2 (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)

Repescagem Uefa 3 (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Repescagem Uefa 4 (Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda)

Repescagem mundial 1 (Nova Caledônia, Jamaica ou Congo)

Repescagem mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)

Veja também