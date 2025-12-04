A- A+

Probabilidade Sorteio da Copa do Mundo de 2026: potências de Ásia, África e Europa podem cruzar caminho do Brasil Formação dos duelos será decidida nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos

Apesar do aumento de 32 para 48 seleções na edição do ano que vem da Copa do Mundo, a possibilidade de formação de “grupos da morte” segue possível. E o sorteio dos grupos, marcado para esta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, tem grandes chances de colocar equipes poderosas frente a frente já na primeira fase da competição graças à presença de equipes que apresentam futebol ascendente nos últimos anos.

No pote 3, por exemplo, está a Noruega. A equipe de Erling Haaland (Manchester City), Sorloth (Atlético de Madrid) e Odegaard (Arsenal) foi uma das sensações das Eliminatórias europeias. Em um grupo com a Itália, terminou com 100% de aproveitamento e o melhor ataque da competição, com incríveis 37 gols em oito jogos — 16 só de Haaland, artilheiro.

O sorteio será realizado em Washington, e começa às 14h (horário de Brasília). Entre as regras, está a proibição que duas equipes do mesmo continente no mesmo grupo, com exceção da Europa, que pode ter até duas seleções. Ou seja: há chances de os noruegueses encararem outras forças do Velho Continente, como Croácia e Suíça, do pote 2.

Semifinalistas do último mundial e da Liga das Nações, os croatas vão para a última Copa do veterano Luka Modric (Milan) em meio a uma renovação. O goleador Kramaric (Hoffenheim) e o incisivo Perisic (PSV) seguem como pilares de experiência da equipe, enquanto novos talentos como o meia Petar Sucic (Inter de Milão) e o atacante Ivanovic (Benfica) ganham espaço.

Os suíços, conhecidos pela força defensiva, foram destaques ofensivos nas Eliminatórias: 14 gols em 6 jogos, campanha invicta liderada pelo atacante Embolo (Rennes), hoje com 28 anos, mais experiente, além do veterano Granit Xhaka (Sunderland), de 33.

As seleções africanas mais fortes estão espalhadas até o pote 4. Nele, por exemplo, está Gana, de nomes como Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e o veterano Jordan Ayew (Leicester City). Aos 34 anos, o mais novo dos irmãos Ayew terminou as Eliminatórias africanas com 14 participações em gols. Ele divide o topo com o atacante Mohamned Amoura (Wolfsburg), da também forte Argélia (pote 3).

Marrocos e Senegal

No mesmo pote 3 estão o Egito de Salah (Liverpool) e Marmoush (Manchester City); a eficiente Tunísia, que se classificou sem sofrer gols e deu muito trabalho ao Brasil pela solidez defensiva no último amistoso; e a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações e classificada invicta, também sem sofrer gols. Pelos marfinenses atuam nomes como o insinuante Amad Diallo (Manchester United), o jovem Yan Diomandé (Leipzig) e o experiente volante Kessié (Al-Ahli).

Mais acima, no pote 2, estão as potências do continente. Marrocos, semifinalista da Copa do Catar, tem Hakimi (PSG) e Brahim Díaz (Real Madrid) como referências técnicas, mas vem se renovando, com nomes como o meia-atacante Saibari (PSV) e o atacante Igamane (Lille) pedindo passagem. Por fim, ainda no segundo pote, está o Senegal, de Sadio Mané (Al-Nassr) que vinha de quase dois anos sem perder antes de cair para a seleção brasileira em amistoso.

Por conta da regra, o Brasil não precisa se preocupar, no momento, com as equipes sul-americanas. Mas ainda há potências asiáticas no bolo.

É o caso do Japão, no pote 2. Evoluindo mundial a mundial, os Samurais Azuis terminaram em primeiro em um grupo com Espanha e Alemanha no Catar e voltam muito fortes: terminaram as Eliminatórias da Ásia com 30 gols em 10 jogos. Os atacante Ayase Ueda (Feryenoord) e Takumi Minamino (Monaco) são os destaques.

