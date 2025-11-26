A- A+

Controvérsia Sorteio da Copa do Mundo de 2026 vira alvo de investigação no Senado dos EUA após acordo polêmico Senador democrata acusa direção do Kennedy Center de favorecer entidade do futebol e causar prejuízo de milhões ao espaço financiado por recursos públicos

O uso do Kennedy Center pela Fifa para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para 5 de dezembro, tornou-se alvo de forte controvérsia em Washington e entrou no centro de uma investigação conduzida pelo Senado dos Estados Unidos.

O acordo entre a entidade máxima do futebol e o centro cultural americano levou o senador democrata Sheldon Whitehouse a acusar a gestão do espaço de “nepotismo, favorecimento e desperdício de recursos”.

Segundo uma cópia do contrato obtida pela equipe do Senado, a organização cedeu à FIFA a Sala de Concertos e outros espaços do centro sem custo de aluguel.

"O Centro está sendo saqueado em receitas não arrecadadas, programas cancelados e gastos perdulários", escreveu Whitehouse.

Grenell reagiu com uma carta própria e postagens no X, negando as acusações e afirmando que a FIFA “pagou milhões e cobriu todas as despesas”. Uma porta-voz do centro, Roma Daravi, disse à Associated Press que a entidade está doando US$ 2,4 milhões e oferecendo “oportunidades de patrocínio” que totalizariam US$ 7,4 milhões. Nenhum documento oficial, porém, foi fornecido para comprovar os pagamentos — nem para justificar por que eles seriam feitos como doações e não como taxa de aluguel.

O contrato obtido pelo Senado, assinado em agosto por dirigentes da FIFA e do Kennedy Center, determina explicitamente que o uso das instalações custaria US$ 0,00.

O documento garante à entidade acesso exclusivo ao Concert Hall e a diversos outros teatros, galerias, salas e espaços de eventos entre 24 de novembro e 12 de dezembro.

Ex-executivos do centro e especialistas em direito tributário mostraram perplexidade com o modelo de pagamento adotado.

Para eles, é incomum — e até suspeito — que uma organização sem fins lucrativos receba doações ou patrocínios de outra entidade em vez de cobrar aluguel por serviços.

A crise ganhou contornos políticos desde fevereiro, quando o governo Trump substituiu a maior parte do conselho do Kennedy Center e assumiu o controle da instituição. Desde então, a programação artística sofreu queda na venda de ingressos, enquanto eventos ligados a grupos conservadores passaram a ocupar o espaço.

O senado americano também questiona até que ponto a sugestão do presidente Trump pesou na escolha do local para o sorteio — a FIFA negociava com arenas em Las Vegas antes de migrar para Washington.

