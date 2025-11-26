Sorteio da Copa do Mundo de 2026 vira alvo de investigação no Senado dos EUA após acordo polêmico
Senador democrata acusa direção do Kennedy Center de favorecer entidade do futebol e causar prejuízo de milhões ao espaço financiado por recursos públicos
O uso do Kennedy Center pela Fifa para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para 5 de dezembro, tornou-se alvo de forte controvérsia em Washington e entrou no centro de uma investigação conduzida pelo Senado dos Estados Unidos.
O acordo entre a entidade máxima do futebol e o centro cultural americano levou o senador democrata Sheldon Whitehouse a acusar a gestão do espaço de “nepotismo, favorecimento e desperdício de recursos”.
De acordo com o The Athltetic, em carta enviada ao presidente do Kennedy Center, Ric Grenell — nomeado pelo presidente Donald Trump — o senador afirma que o contrato firmado com a Fifa resulta em “milhões de dólares em receitas não arrecadadas”, cancelamentos de eventos e uso gratuito das instalações.
Segundo uma cópia do contrato obtida pela equipe do Senado, a organização cedeu à FIFA a Sala de Concertos e outros espaços do centro sem custo de aluguel.
"O Centro está sendo saqueado em receitas não arrecadadas, programas cancelados e gastos perdulários", escreveu Whitehouse.
Grenell reagiu com uma carta própria e postagens no X, negando as acusações e afirmando que a FIFA “pagou milhões e cobriu todas as despesas”. Uma porta-voz do centro, Roma Daravi, disse à Associated Press que a entidade está doando US$ 2,4 milhões e oferecendo “oportunidades de patrocínio” que totalizariam US$ 7,4 milhões. Nenhum documento oficial, porém, foi fornecido para comprovar os pagamentos — nem para justificar por que eles seriam feitos como doações e não como taxa de aluguel.
O contrato obtido pelo Senado, assinado em agosto por dirigentes da FIFA e do Kennedy Center, determina explicitamente que o uso das instalações custaria US$ 0,00.
O documento garante à entidade acesso exclusivo ao Concert Hall e a diversos outros teatros, galerias, salas e espaços de eventos entre 24 de novembro e 12 de dezembro.
Ex-executivos do centro e especialistas em direito tributário mostraram perplexidade com o modelo de pagamento adotado.
Para eles, é incomum — e até suspeito — que uma organização sem fins lucrativos receba doações ou patrocínios de outra entidade em vez de cobrar aluguel por serviços.
A crise ganhou contornos políticos desde fevereiro, quando o governo Trump substituiu a maior parte do conselho do Kennedy Center e assumiu o controle da instituição. Desde então, a programação artística sofreu queda na venda de ingressos, enquanto eventos ligados a grupos conservadores passaram a ocupar o espaço.
O senado americano também questiona até que ponto a sugestão do presidente Trump pesou na escolha do local para o sorteio — a FIFA negociava com arenas em Las Vegas antes de migrar para Washington.