A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado no MAM Rio em dezembro Evento reunirá representantes das seleções classificadas e das equipes que ainda disputarão a repescagem

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro será o palco do sorteio final da Copa do Mundo Feminina de 2027.



A Fifa confirmou, na última segunda-feira, que o evento será realizado em 11 de dezembro de 2026, no Rio, e definirá os grupos e o caminho das seleções na competição, que será disputada no Brasil no próximo ano.

O sorteio reunirá representantes das seleções classificadas e das equipes que ainda disputarão a repescagem, além de autoridades, parceiros comerciais e integrantes da organização. O horário do evento ainda será anunciado pela entidade.

— O futebol costuma ser descrito como uma linguagem universal. No Brasil, também é uma forma de arte. Cada passe pode se tornar uma pincelada; cada jogada, um momento de inspiração; e cada gol, uma obra-prima — afirmou Jill Ellis, diretora-geral de Futebol da Fifa.

Seleção feminina de futebol. Foto: Livia Villas Boas/CBF

Para Aline Pellegrino, diretora-executiva de Legado e Relações Institucionais da subsidiária da Fifa no Brasil, levar o sorteio para o Rio reforça a ligação do evento com a cultura do país.

— Realizar o Sorteio Final no MAM Rio é uma forma significativa de celebrar nossa identificação com o futebol-arte. Também é adequado trazer para o Rio de Janeiro o acontecimento mais importante da caminhada rumo a 2027 — disse.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 32 seleções, 64 partidas e oito cidades-sede. Será a primeira edição do principal torneio feminino disputada na América do Sul, realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

Troféu da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Foto: Reprodução / X / Seleção Feminina Futebol

A expectativa da organização é de recorde de público para a competição. Mais de 800 mil pessoas já demonstraram interesse em ingressos, enquanto mais de 95 mil manifestaram interesse em participar do programa de voluntariado.

Na semana passada, a Fifa definiu os estádios que receberão o Mundial de 2027. O Rio de Janeiro será palco da abertura e da final da Copa do Mundo — o Maracanã também terá cinco partidas da fase de grupos, um confronto das quartas de final e um da semifinal.

Maracanã, estádio do Rio de Janeiro. Foto: Paula Reis

Até aqui, a Copa do Mundo de 2027 já tem 18 países confirmados: Brasil (país sede), Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Camarões, China, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha (atual campeã mundial), França, Filipinas, Japão, Malawi, Marrocos e Nova Zelândia.

Veja também