Copa do Nordeste Sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste tem data definida; confira Sport e Náutico estão garantidos na competição, enquanto Retrô busca vaga neste sábado (13)

Com Sport e Náutico presentes, e o Retrô buscando vaga, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em cerimônia realizada no Sesc Cajuína, em Teresina, no Piauí, os grupos serão conhecidos na próxima quinta-feira (18), às 19h30.

No total, 16 times irão participar do sorteio. Além de Sport e Náutico, já estão garantidos Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, CRB, América-RN, Treze, Itabaiana, River-PI e Maranhão.

Outras quatro equipes serão conhecidas neste final de semana, após duelos válidos pela segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Entre elas, o Retrô, que visita a Juazeirense, neste sábado (13), às 16h, no Adauto Moraes.

Os potes do sorteio foram definidos através do Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, por exemplo, estarão Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. O Náutico, por sua vez, encontra-se no pote 2.

De volta à presidência da CBF, Ednaldo Rodrigues estará presente no evento, ao lado dos presidentes das federações nordestinas e de dirigentes dos clubes envolvidos no torneio.

Confira os potes:

Pote 1

Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport;

Pote 2

CRB, Vitória, Náutico e América-RN;

Pote 3

Treze, Itabaiana, vaga da pré-Copa e vaga da pré-Copa;

Pote 4

River-PI, Maranhão, vaga da pré-Copa e vaga da pré-Copa.

