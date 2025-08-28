Sorteio da Liga dos Campeões 2025/26: onde assistir ao vivo, horário e como funciona
36 times foram divididos em quatro potes e a fórmula de disputa será a mesma da temporada anterior, com as equipes disputando oito rodadas na chamada "fase de liga"
Já com todos os classificados definidos, a Uefa sorteia nesta quinta-feira (28) os confrontos da chamada "fase de liga" da Champions League 2025/26. O evento será realizado às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, e terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do Max (streaming).
Os 36 times foram divididos em quatro potes e a fórmula de disputa será a mesma da temporada anterior, com as equipes disputando oito rodadas. Quando um time for sorteado, o computador definirá na mesma hora os seus oito rivais, sendo dois de cada pote. Cada time jogará quatro vezes em casa e também quatro vezes fora.
A sequência continua até que todas as equipes daquele conjunto tenham suas partidas definidas, e isso vai limitando as possibilidades para os próximos potes. Clubes do mesmo país não poderão se enfrentar nesta fase de liga. E um time não poderá ter dois adversários do mesmo país. As datas exatas e horários dos jogos serão anunciados posteriormente.
Ao término da fase de liga, quem ficar entre o primeiro e o oitavo lugar estará garantido nas oitavas de final, enquanto os times da nona a 24ª posição disputarão playoffs. Depois disso, o formato segue o tradicional mata-mata, com as equipes se enfrentando em confrontos de ida e volta. A final, em jogo único, será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.
Confira os times classificados e a divisão dos potes no sorteio
Pote 1
Paris Saint-Germain (FRA)
Real Madrid (ESP)
Manchester City (ING)
Bayern de Munique (ALE)
Liverpool (ING)
Inter de Milão (ITA)
Chelsea (ING)
Borussia Dortmund (ALE)
Barcelona (ESP)
Pote 2
Arsenal (ING)
Bayer Leverkusen (ALE)
Atlético de Madrid (ESP)
Benfica (POR)
Club Brugge (BEL)
Atalanta (ITA)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Eintracht Frankfurt (ALE)
Pote 3
Tottenham (ING)
PSV Eindhoven (HOL)
Ajax (HOL)
Napoli (ITA)
Sporting (POR)
Olympiacos (GRE)
Slavia Praga (TCH)
Olympique de Marselha (FRA)
Bodo/Glimt (NOR)
Pote 4
Monaco (FRA)
Qarabag (AZE)
Galatasaray (TUR)
Union Saint-Galloise (BEL)
Pafos (CHP)
Kairat (CAZ)
Athletic Bilbao (ESP)
Newcastle (ING)
Copenhague (DIN)