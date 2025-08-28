A- A+

Liga dos Campeões Sorteio da Liga dos Campeões 2025/26: onde assistir ao vivo, horário e como funciona 36 times foram divididos em quatro potes e a fórmula de disputa será a mesma da temporada anterior, com as equipes disputando oito rodadas na chamada "fase de liga"

Já com todos os classificados definidos, a Uefa sorteia nesta quinta-feira (28) os confrontos da chamada "fase de liga" da Champions League 2025/26. O evento será realizado às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, e terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do Max (streaming).

Os 36 times foram divididos em quatro potes e a fórmula de disputa será a mesma da temporada anterior, com as equipes disputando oito rodadas. Quando um time for sorteado, o computador definirá na mesma hora os seus oito rivais, sendo dois de cada pote. Cada time jogará quatro vezes em casa e também quatro vezes fora.

A sequência continua até que todas as equipes daquele conjunto tenham suas partidas definidas, e isso vai limitando as possibilidades para os próximos potes. Clubes do mesmo país não poderão se enfrentar nesta fase de liga. E um time não poderá ter dois adversários do mesmo país. As datas exatas e horários dos jogos serão anunciados posteriormente.

Ao término da fase de liga, quem ficar entre o primeiro e o oitavo lugar estará garantido nas oitavas de final, enquanto os times da nona a 24ª posição disputarão playoffs. Depois disso, o formato segue o tradicional mata-mata, com as equipes se enfrentando em confrontos de ida e volta. A final, em jogo único, será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.

Confira os times classificados e a divisão dos potes no sorteio

Pote 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Liverpool (ING)

Inter de Milão (ITA)

Chelsea (ING)

Borussia Dortmund (ALE)

Barcelona (ESP)

Pote 2

Arsenal (ING)

Bayer Leverkusen (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA)

Villarreal (ESP)

Juventus (ITA)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Pote 3

Tottenham (ING)

PSV Eindhoven (HOL)

Ajax (HOL)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Olympiacos (GRE)

Slavia Praga (TCH)

Olympique de Marselha (FRA)

Bodo/Glimt (NOR)

Pote 4

Monaco (FRA)

Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR)

Union Saint-Galloise (BEL)

Pafos (CHP)

Kairat (CAZ)

Athletic Bilbao (ESP)

Newcastle (ING)

Copenhague (DIN)

Veja também