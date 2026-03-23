Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil ocorre nesta segunda (23): veja onde assistir e horário
Jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, já a volta deve acontecer entre os dias 13 e 14 de maio
Os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil serão definidos nesta segunda-feira (23), às 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Os jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril. A partida de volta deve ocorrer entre os dias 13 e 14 de maio.
Com 32 times divididos em dois potes, o pote 1 conta com os 16 melhores colocados no ranking de clubes da CBF, e o pote 2 com o restante das equipes.
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O sorteio será transmitido no ge tv, Sportv e no canal da CBF no YouTube.
Os clubes presentes nesta fase da competição receberão R$ 2 milhões pela participação. Já aqueles que se classificarem para as oitavas de final vão desembolsar mais R$ 3 milhões em seus cofres.
Confira os potes do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil:
Pote 1
Flamengo
Corinthians
Palmeiras
Atlético-MG
São Paulo
Fluminense
Botafogo
Athletico-PR
Bahia
Vasco
Cruzeiro
Grêmio
Fortaleza
Internacional
Bragantino
Santos
Pote 2
Vitória
Ceará
Coritiba
Mirassol
Chapecoense
Remo
Paysandu
Operário-PR
Athletic
Confiança
Atlético-GO
CRB
Jacuipense
Juventude
Goiás
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