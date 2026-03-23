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Futebol Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil ocorre nesta segunda (23): veja onde assistir e horário Jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, já a volta deve acontecer entre os dias 13 e 14 de maio

Os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil serão definidos nesta segunda-feira (23), às 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.



Os jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril. A partida de volta deve ocorrer entre os dias 13 e 14 de maio.

Com 32 times divididos em dois potes, o pote 1 conta com os 16 melhores colocados no ranking de clubes da CBF, e o pote 2 com o restante das equipes.

O sorteio será transmitido no ge tv, Sportv e no canal da CBF no YouTube.

Os clubes presentes nesta fase da competição receberão R$ 2 milhões pela participação. Já aqueles que se classificarem para as oitavas de final vão desembolsar mais R$ 3 milhões em seus cofres.

Confira os potes do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil:



Pote 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Bragantino

Santos

Pote 2

Vitória

Ceará

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança

Atlético-GO

CRB

Jacuipense

Juventude

Goiás

Barra

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